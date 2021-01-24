現年57歲的黃德斌於上周開播的ViuTV劇集《太平紋身店》中，演白髮型男江湖大佬葉蓋天極為搶鏡，劇集引起網民熱話。無綫今晚同時段播出《陀槍師姐2021》迎戰，黃德斌將與前東家正面交鋒，他日前接受《蘋果》專訪，大讚劇中兒子姜濤外，也指與新一代合作「注入了不少新能量」，即使好green也有長處可以吸收。

在上周一開播的ViuTV劇集《太平紋身店》，有觀眾認為頗有新鮮感，有別於一般的江湖片，但也有人嫌節奏慢，劇情欠邏輯，成功掀起不少話題，未知無綫是否因為感到受威脅，臨時抽起本於今日開播的《大步走》，改播《陀槍師姐2021》對撼。《陀槍》系列一直深受觀眾歡迎，前四輯都有高收視，平均更有30點以上，頭三輯在播出當年是全年收視三甲，第四輯是全年收視第五名。不過自前年逆權運動後，無綫因被指新聞報道偏頗，被網民杯葛，加上近年警隊形象大跌，《太平紋身店》隨時有機會跑出。

在《太平紋身店》飾演江湖大佬葉蓋天的黃德斌，憑一頭白髮及鬍鬚的滄桑造型已經惹來坊間注目。日前他在九龍灣接受《蘋果》專訪，提到劇中有MIRROR成員姜濤演他兒子，黃德斌笑說：「我都係第一次有咁大個仔，第一日開工以為有探班，原來全部都係佢fans。我哋喺戲內戲外都係以朋友形式相處同交流，佢都幾好呀，好識尊重人。我近年都同好多新演員合作，大家相處都好舒服。」談到和新一代演員相處，黃德斌說：「佢哋唔會無端端ignore你，梗係有啲出咗問題，冇嘅，啱傾咪傾多兩句，溝通唔到咪唔溝通，呢啲冇得逼，唔通話『你好過嚟喇』，人哋唔笑你，自己都笑喇，呢個時代冇呢啲嘢喇。」

畀個環境新演員

黃德斌在2017年離開前後效力共25年的無綫，從電視城這個小世界，跳入另一個世界作出多方面嘗試，試過拍電影、演舞台劇，最近他重回公仔箱，提到不少人覺得現時新演員一出道，已經集萬千寵愛在一身，但他不認同：「佢哋都有壓力㗎，好似姜濤，都要過五關斬六將先入行，𠵱家競爭好大，有咁多人參加比賽，出面又有咁多劇，唔係話就咁坐喺度就得，都要努力做好自己先可以繼續落去，況且觀眾唔係咁輕易follow你，反正有咁多選擇。」

黃德斌認為最重要是給新演員機會：「如果下下睇死佢哋，閂咗門點溝通？所以不如畀個環境佢哋，睇吓可以去到點，就算係好衰，都可以睇吓衰到去邊度？可以再畀啲更衰嘅嘢佢哋做。個個都乖嘅話，咁咪即係機械人？做演員唔係咁，要識用佢先得，你係曳都好，咪畀啲曳嘅嘢佢做，而唔係係咁㩒佢。」

正因為與新一代多了合作，黃德斌坦言注入了不少新能量，令他敢於接受新嘗試：「喺佢哋身上攞到新鮮感，就算係好green都會有長處，我會了解佢哋呢一代嘅諗法，再試吓去融合，互相吸收。𠵱家係新世界，好多嘢都變得好快，真係睇唔到聽日，冇人知會發生乜嘢事，亦都冇人知疫情幾時先會停，就算想做多啲都冇得做，環境都冇，你可以點做？」

「仲有乜地方安全？」

黃德斌指出最緊要活在當下：「冇得緬懷過去喇，要適應，諗深一層，其實喺任何環境都係咁，好似冇以前咁安全，𠵱家仲有乜嘢地方係安全？有你又得，冇你亦都得，惟有keep好啲自己，將自己做到最好。我覺得自己都算好運，出嚟叫做不斷有工作，當然可以再好，不過諗咁多都冇用，不如做好啲𠵱家嘅工作，因為你唔會知下一次開工係幾時，所以我每次當係最後一次，盡力做開心嘅嘢。」對於主演的《太平紋身店》代表ViuTV與前東家無綫的《陀槍師姐2021》對打，黃德斌昨日就表示：「各有捧場客，大家好最好。」