29歲日本星二代坂口杏里早前在IG自爆疑遭人輪姦成孕，其發言引起外界譁然，但近年下海賣身的她，仍繼續在夜場接客，而且不見半點孕味，被網民懷疑她亂噏博關注。事隔個多月，坂口杏里終於再度回應大肚一事，昨晚先在IG限時動態透露已經墮胎，今早再出po重提月前聲稱被軟禁時遭輪姦，她留言：「墮胎等於謀殺嗎？沒有錯吧！我想起10月的監禁事件。你們會把不知道是誰經手的小孩生出來嗎？」她自言很喜歡小朋友，亦曾打算將BB生出來，但考慮到現實及生活，最後才決定墮胎，又指當時不僅被輪姦，更遭人一邊笑一邊毒打至骨折。

對於坂口杏里以往有講大話前科，外界對她的言論卻半信半疑，而她與之前打工的夜總會負責人不歡而散，被開除時遭公開24秒短片，被指染上毒癮的杏里疑在吸毒後自言自語，忽然尖叫又儍笑，她反指是被人綑綁及軟禁。

坂口杏里是已故女星坂口良子的女兒，今年3月將滿30歲，她在母親過世後因沉迷鴨店用光媽媽遺產，先後下海拍AV及賣淫還債，目前就靠做陪酒小姐賺錢維生。

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