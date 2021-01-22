韓國近年有不少人做網絡直播主或YouTuber吸金，網紅「Gamdonglan」就憑驕人身材及性感打扮而上位，其YouTube頻道有近40萬訂閱人數。不過近日她到餐廳用餐時，因其衣着打扮遭到店主和店員評頭品足，她立即爆seed鬧爆相關人士，事件引起網民熱議。

晒腿露事業線

影片中，Gamdonglan穿上貼身連身短裙出鏡，跟平時一樣的打扮，大騷事業線及美腿。她透露自己身處釜山，並介紹一家自己常去的餐廳給fans及網民，她之後開着直播用餐，其間離開座位去洗手間時，影片就傳出餐廳店主、店員的聲音，討論其衣着打扮：「不穿衣服的嗎？」、「感覺像沒穿內褲啊」、「不是穿T-back嗎？我的天啊，瘋女人」、「胸部也是假的吧」、「樣子也不好看」等，對話全被直播出去。

嬲爆質問

Gamdonglan隨後在fans的提醒下重睇影片，聽到店員的對話後嬲爆即場質問：「我為甚麼花錢來吃飯還要被鬧？我不知道我為甚麼要聽到這樣的話。店家可以這樣在背後罵客人嗎？為甚麼要罵我？」、「你怎麼知道我有沒有穿內褲？我吃飯時張開雙腿了嗎？」等，店主不斷道歉，亦承認不該議論客人，但仍表示因Gamdonglan的服裝令她們感到尷尬、沒看過有人穿這類衣服，最後Gamdonglan嬲爆付錢走人。

餐廳老闆親筆道歉

事件在網上發酵引起熱議，有人批評Gamdonglan在炒作，亦有人同樣指摘Gamdonglan的服裝，Gamdonglan亦反駁表示沒有炒作的需要，並指：「我穿比堅尼了嗎？我只是穿了普通的連身裙，一個普通女子都會穿的打扮，而且怎樣打扮是我的權利，我之後仍會穿這樣的服裝。」相關餐廳的老闆之後亦官方網誌上載了親筆信道歉。

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