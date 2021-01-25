前EO2成員彭懷安（Eddie）今晚於觀塘為阮德鏘主持的SoapTV《娛樂大叔2.0》擔任嘉賓，大談男人與電單車的浪漫，阮德鏘看到夢想擁有、價值30多萬的電單車，急不及待騎上去，並笑問老闆取優惠，十分搞笑。

前女友朱慧敏將幸福嫁予心臟科醫生，Eddie說：「可以講乜？恭喜、祝福佢。」有網民評指朱慧敏嫁醫生比嫁給Eddie好，Eddie聽後無奈說：「哈哈......我唔介意，唔會唔開心嘅，佢幸福快樂咪得囉，娛樂圈人慣咗呢啲評論。大家各有家庭，聯絡都冇謂啦！」

另外，Eddie透露正在大台新劇中演奸角，扮飾毒梟，更坦言拍劇沒有框架，更不介意當專業惡人。而Eddie正籌備到大陸發展，他說：「想返內地試吓，搵吓機會，想拍劇為主。」問他是否要努力搵錢？Eddie說：「緊係要，而家已經唔係一支公。」他又謂喜歡小朋友，但現時環境未必適合生小朋友，他說：「個環境未必係時候，個個都諗移民，不過對同我同太太都好遙遠，因為大家父母都喺香港。」

提到早前EO2合體於ViuTV表演，卻獨欠Eddie，問他可感到可惜？他說：「冇辦法，合約問題，都會尊重，我哋13年解散，睇機緣際遇，可能江湖再見，係想嘅，開心嘅。」問到他們有否不和？他直言EO2每個成員本身也很「麻煩」，不時會嗌交，當中也會加插粗口，但過後便不會記上心頭。

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