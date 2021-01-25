韓國男星金正鉉孖女星申惠善合作的tvN新劇《哲仁王后》，昨晚播出最新的第14集，隨着申惠善恢復記憶，劇情越發緊湊，收視再創新高達13.623%，首爾圈最高收視更達16.5%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看最新劇情。

承接上集，金正鉉得知是申惠善為他解除在宴會上的危機，對方又在自己受傷時貼身照顧自己，令他覺得混亂不已，同時漸漸恢復記憶的申惠善感到鬱煩而借酒澆愁，金正鉉巧合見到醉酒的申惠善，兩人意外同床一晚。申惠善開始避見金正鉉，但金正鉉似乎已經被對方吸引，再度透過書信傳情，並坦承喜歡對方，令申惠善心動。

身陷危機

另一方面，金氏勢力為了繼續控制金正鉉，令申惠善成為了家族的目標，大王大妃裴宗玉及胞弟金太祐試圖落毒殺死申惠善，小宮女淡香發現有古怪，令裴宗玉的計謀失敗，但淡香卻身陷危險。申惠善嬲金正鉉沒有救淡香，但隨後金正鉉將手指交叉成X形，發出只有他與申惠善知道的、代表「謊言」的信號，反轉結局令劇情越來越緊張，金正鉉、申惠善的宮中生活亦越來越危險，令劇迷更期待之後的情節。

羅仁宇疑為愛背叛家族

下集預告可見申惠善預告反擊，正式與金正鉉結成同盟，而一直喜歡申惠善的羅仁宇得知金太祐等人想除去申惠善，未知他會否為了保護申惠善而背叛家族。

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