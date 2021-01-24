再次在疫下舉行的巴黎男裝周，今季取消現場嘉賓出席實體騷，71場發佈全以網上形式舉行，各個品牌的2021秋冬系列靈感來源，或多或少都受到新時代來臨影響。Louis Vuitton將旅遊引伸到「探索」，透過服飾引導大眾反思社會議題；Dior Men找來藝術家Peter Doig合作，與昔日聯繫；Dries Van Noten強調衣服的本質，重新定義New Essential。

Louis Vuitton拆解反思

Louis Vuitton自Virgil Abloh上場後，男裝騷每次以不同的展示方式發佈，今個秋冬2021系列，Abloh將旅遊的實體概念，搬到自身，從旅遊引伸到「探索」，從遙遠的他鄉，拉回自身血統的旅程，以Ebonics 為主題，上演一場劇場表演。Ebonics意思是非洲裔黑人的美式英語，劇場短片由John Johnson執導，故事靈感源自非裔美國小說家James Baldwin於1953年推出的散文《Stranger in the Village》，模特兒打扮成不同的職業人士上場，穿上拖地的大褸，拿着報紙、咖啡、公事包，就好像平日的中環一樣，不同職業的人穿起他們的「制服」。

Abloh還透過服飾和展示手法引導大眾不斷反思社會對「身份」、「少數族裔」、「有色人種」，「邊緣人士」，「性小眾」等權利的議題，他再次拿出3%理論於設計上，猶如hip hop中的sampling手法，進行二次創作，以挪用經典、複製、拆解再重組，得出蘇格蘭格仔圖案的加納傳統裝束配西裝、英格蘭百褶裙配西裝、格仔和Monogram印花和服。不同文化、職業的服飾混在一起，建立出全新的品種。

Dior Men聯繫過去

Dior Men 2021秋冬系列Kim Jones從華貴典禮服飾吸取靈感，透過服飾與昔日聯繫，讓人一窺歷史和傳統。系列發佈前已披露今季找來蘇格蘭藝術家Peter Doig合作，邀請卡上展示了Peter Doig筆下描繪的Pierre Cardin於1949年為Christian Dior先生設計的化裝舞會禮服，以及呼應他畫作中角色的獅子。

品牌透過數碼形式展示新裝，首先登場的模特兒穿上一件閃閃發光的金色與水鑽刺繡外套，搭配西裝套裝上的星形鈕釦，靈感源自Marc Bohan在60年代設計的高級訂製晚禮服。系列中有不少針織服與恤衫，彷彿都變成了Peter Doig的畫布，他特別為系列創作了兩個動物圖案，除了獅子，也有象徵着Christian Dior愛犬Bobby的狗仔。Doig另一成名作《Milky Way》成為了系列的色調主軸，畫作上的繁星、夜空幻化柔和的藍色、海軍藍、淡紫色、Dior灰色，配搭着明亮活力的色彩，如黃色、血橙色和綠色。

Dries Van Noten基本有趣

不少品牌均以新時代新裝為靈感，Dries Van Noten 2021秋冬系列強調衣服所表達的情感和感覺，着重本質和目標，新鮮卻不陌生。今季DVN希望透過設計，帶來安心的感覺。沒有花巧的剪裁或細節，一切從簡，線條寬鬆而柔和，當中不乏針織及羊毛設計，又有像睡衣般的真絲套裝、西裝外套搭高腰闊腳長褲及短褲、oversized恤衫及衞衣、經典car coat長外套等，從基本入手。

但簡潔不代表不能have fun，DVN向來將印花玩得出神入化，透過中性色彩和印花注入活力，除了黑色、白色和大地色調外，也有溫柔的薄荷綠和珊瑚粉穿插其中，配合傳統領呔印花、十二星座圖案、格紋和條紋等，正好與利落的廓形互補，pattern on pattern的層叠穿法搶眼不浮誇。每個造型休閒又不失優雅，為essential帶來新定義。

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