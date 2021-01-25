邱淑貞大女沈月有「最美星二代」之稱，越大越靚女，經常幫爸爸沈嘉偉旗下品牌做生招牌，近日她在社交網貼新相，自誇獲媽咪讚外貌似法國女星蘇菲瑪素（Sophie Marceau）。沈月貼了穿上衛衣、短褲，晒出一雙白滑美腿照片，還有瀏海新造型，還戴了對灰藍色的隱形眼鏡，跟以往的形象感覺有點不一樣，她表示：「媽媽說我變藍灰色眼睛後像蘇菲瑪素！過獎了！我覺得髮型有點像而已。」

54歲法國女星蘇菲瑪素14歲憑電影《初吻》一舉成名，之後曾參演《驚世未了緣》（Braveheart）、《新鐵金剛之黑日危機》（The World Is Not Enough）等著名電影，亦都多次來港，沈月在IG限時動態貼出和蘇菲瑪素的照片併圖，以英文配文指自己覺得蘇菲瑪素好靚女，只因戴了灰藍色隱形眼鏡及有着相似的瀏海，所以才會令媽咪有此感覺。

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