現年36歲的韓國性感女星Clara（李成敏），前年於美國洛杉磯嫁拍拖一年的投資家Samuel Wang，升呢做人妻的Clara依舊醉心工作。Clara早年已到大陸發展，近日她亦密密更新社交網力谷其主演的大陸片《大紅包》，電影已於上周五在大陸上映。前日Clara更在IG公佈喜訊，因為得《大紅包》帶挈令她成功撼贏劉德華及大陸女星劉浩存榮登貓眼娛樂「中國電影影星排行榜」的榜首，似乎她不受「限韓令」影響，繼續吸金賺人仔。

大陸發展逾5年

Clara已進軍大陸市場5年多，曾先後拍攝《使徒行者》、《唐人街1871》、《沉默的證人》等大陸片，於《大紅包》講述包貝爾飾演的小職員為了收回這麼多年送出去的紅包，策劃了一場假婚禮，在籌備婚禮的過程中所發生的趣事。而Clara飾演的Ellie則進行面試，扮演包貝爾的女朋友。不過因為受疫情影響，Clara就無法親自現身為電影宣傳，只能靠網上力谷電影。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！