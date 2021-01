意大利女星,已故美國名廚波登(Anthony Bourdain)女友Asia Argento是#MeToo受害者之一,曾指控荷李活監製Harvey Weinstein性侵。近日她就指曾遭合作過的《3X反恐暴族》(xXx)導演洛高漢(Rob Cohen)以迷姦水迷暈再侵犯。

Asia表示:「他侵犯我又迫我飲迷姦水(GHB),他一有樽,當時我確實不知道是甚麼,早上起來之後就在他的床上,全身赤裸。」她又指會在稍後出版的自傳《Anatomy of a Wild Heart》中有更詳盡的細節。洛高漢曾拍過《3X反恐暴族》與《狂野時速》(Fast and the Furious)等大作,而之前亦曾有女子及其大女都指控過他性侵。

