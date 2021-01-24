《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》1月25日（一）Video Talk精選節目表：

初小補習班｜中文正確標點符號應用 免影響句子意思 有助寫作

日期：1月25日（周一）

時間：4:30pm - 5pm

對象：小二至小三學生

導師：晴一中文導師袁老師

內容：標點符號的運用看似簡單，但稍一不慎便會將句子的意思完全顛倒。假如要將標點符號放入「下雨天留客天留我不留」，你會如何處理呢？袁老師會利用不同例子講解標點符號的用法和重要性，更會分享錯誤運用標點符號所鬧出的笑話。

同學可先加入「初小補習班」Facebook群組 (https://bit.ly/3iUdcTB) 免費下載練習。完成練習後，可參與網上課堂聆聽導師講解各學習重點，掌握技巧。

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《果燃台》1月26日（周二） Video Talk精選節目表：

一家人 初小補習班｜英籍導師講解 過去式動詞變化及應用練習

日期：1月26日（周二）

時間：4:30pm - 5pm

對象：小二至小三學生

導師：「瑪姬英文」美籍英文導師 Maggie及英籍英文老師 Ciaran

內容：過去簡單式用以表示過去所發生的動作，並且這個動作在過去某一時間點已經結束。通常是在動詞原式後面加 ed 或 d 而形成，這類動詞稱之為規則動詞。而不規則動詞的過去簡單式，沒有一定形式。當題目分別出現簡單現在式和過去簡單式時，大家又懂得應用嗎？Miss Maggie 和 Mr Ciaran 會深入講解兩種時態的分別及狀態。

同學可先加入「初小補習班」Facebook群組(https://www.facebook.com/groups/1026908041110911) 免費下載練習。完成練習後，可參與網上課堂聆聽導師講解各學習重點，掌握技巧。

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