大台王牌劇集《愛回家之開心速遞》至今已播出逾千集，不過可惜大台的製作一直為網民垢病，就連王牌也不例外。現任香港互動市務商會創會會長和香港資訊科技商會榮譽會長方保僑昨晚「咁啱睇到」《愛回家之開心速遞》第1128集，卻意外發現大台有教唆犯法之嫌。

方保僑昨晚於社交平台貼出一張《愛回家之開心速遞》的截圖，並留言表示：「致愛回家編劇：喺香港安裝電波干擾器干擾電話係犯法㗎。」原來劇情講到龍力蓮（林淑敏飾）頒令禁止在cafe使用電話，更用「神器」令到手機不可以上網。然而該「神器」實為電波干擾器，並且隨時會干擾合法無線電通訊。

方保僑又貼出一則新聞連結，指2018年通訊局曾在深水埗對兩名無線電商進行突擊執法行動，他們涉嫌銷售在香港嚴禁的非法無線電干擾器。行動中，共檢獲六台這類懷疑非法器具，另有兩名人士被帶返警署協助進一步調查。方保僑在尾段更指出：「根據《電訊條例》，任何人在香港無牌管有無線電器具（包括無線電干擾器）及／或故意使用該類無線電器具對合法無線電器具造成有害干擾，即屬犯罪。一經循簡易程序定罪，前一項罪行的最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年，後一項罪行則為罰款五萬元及監禁六個月。」

就劇集《愛‧回家》劇情中出現的電波干擾器，有否觸犯電訊條例，《蘋果》向何旳匡律師查詢，他表示︰「咁就要先證明嗰個係咪真先。」

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