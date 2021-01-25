改編自人氣漫畫的韓國OCN新劇《驅魔麵館》於昨晚播出第一季結局，趙炳圭、金世正、劉相俊及廉惠蘭一眾「Counter」驅魔人成功捉到惡鬼，做盡壞事的重津市市長申明輝（崔光一飾）亦入獄，迎來圓滿結局，刺激收視創開播新高達10.999%，至於香港劇迷可在Netflix上追看第一季。
下月播特輯
雖然劇集已經結局，但劇組早已表示會於下月7日播出特輯，公開拍攝花絮，相關預告亦於昨日曝光，據悉除了趙炳圭、金世正等「Counter」外，飾演惡鬼的李洪來、玉子妍等人亦會現身。
盼原編劇回歸
對於首季結局，劇迷都大呼不捨，表示越發期待第二季，而昨晚一集結尾，趙炳圭、金世正等人戴着口罩、換上西裝型爆登場一幕，就獲劇迷大讚神還原漫畫。不只被讚神還原漫畫，劇迷亦讚一眾主演的演技，特別是昨晚趙炳圭重見父母的情節，令不少觀眾一同落淚。雖然有人大讚劇集，但亦有部份劇迷坦言自第13集更換編劇後，情節開始變得拖拉，最後一集的植入式廣告又過份突兀，紛紛留言希望第二季能夠由原本的編劇呂芝娜繼續執筆。
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