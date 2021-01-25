日本女星綾瀨遙主演的TBS電視劇《天國與地獄》首播後成績不俗，第一集錄得16.8%收視，昨晚播出的第二集雖下跌了2.1%，但仍保持有14.7%收視。

綾瀨遙今次夥拍高橋一生，兩人在劇中上演肉體大兜亂，綾瀨遙飾演的刑警望月彩子，追查連環殺人案時發現高橋一生飾演的日高陽斗與事件有關，月圓之夜作出拘捕時，兩人意外地對調靈魂，今集就交代兩角轉換身體後的複雜爭鬥。

電視台早前預告高橋一生有裸露演出，該場出浴戲出現於第二集當中，而綾瀨遙則於床上騎在男拍檔柄木佑身上，更脫去外衣，上身穿了白色背心的她把豐滿上圍表露無遺，演出各有睇頭，而飾演綾瀨遙後輩的溝端淳平今次表現亦獲讚賞。

《天國與地獄》由知名編劇森下佳子負責劇本，森下與綾瀨遙先後多次合作，計有劇集版《在世界中心呼喚愛》、《白夜行》、《仁醫》及《繼母與女兒的藍調》等，可算是最佳拍檔，雖然今次內容並非主打愛情元素，但仍贏得不錯口碑。

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