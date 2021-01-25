37歲日本女星小倉優子去年3月傳出婚姻觸礁，她與46歲牙醫老公島弘光再婚年多，二人前年底發生爭吵後，老公離家出走持續分居中，島弘光透過律師提出離婚，小倉優子始終不願簽名結束這段婚姻。

當地雜誌《女性Seven》報道，小倉優子現在獨自照顧三個小孩，前陣子還被拍到趁空檔到東京表參道的一間闊太Spa進行美容療程，該店消費金額比起一般美容院較高，只是做12分鐘的瘦面療程便要5萬日圓（約3,650港元），一於揼本花費Keep住凍齡外貌。報道又指，小倉優子幫襯的這間闊太Spa，不少圈中女星也是常客，而該店的美容療程也比市價高出一大截。

知情人士又爆料，小倉優子的幼子去年7月出世後，她一心盼望老公看在孩子份上能改變心意，傳他曾多次回家看過孩子，但至今仍沒改變想離婚的決定，小倉優子也暫時不再積極求和，一手擔起照顧孩子的責任，經常在IG上載下廚煮飯的照片，希望最後能讓老公態度軟化，突破面臨離婚的局面。

小倉優子日前又自爆有產後脫髮的煩惱，貼出去年11月的自拍照，對比本月的情況已明顯有所改善，坦言生完BB後發生了很多事情，但認為要看開一點，想多些開心事來度過每一天。

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