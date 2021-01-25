武漢肺炎肆虐，今日凌晨才解封佐敦封鎖區，但近日在藍田麗港城5座卻有多宗確診個案，今早港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察後，懷疑麗港城5座有垂直傳播情況，建議將大廈E單位所有居民撤離。歌手吳浩康居於麗港城，他接受《蘋果》訪問時坦言擔心，除工作以外盡量少出街。

吳浩康是麗港城的老街坊，他與爸爸在該屋苑住了20多年，吳浩康在電話說：「我仲係住麗港城，呢個時候其實爆唔爆都擔心嘅，自己盡量小心，而家除咗真係有工作先出外，否則盡量少出去，希望大家都保重身體。」

第五座有10宗確診個案，吳浩康指自己不是住在這座，離該座位置比較遠，問到會否暫時搬離疫區？他說：「暫時未有決定，我都要同爸爸商量吓先，因為我同爸爸住，呢個我哋再睇吓情況去衡量，因為隨時搬去第二個地方都唔係容易嘅事，同埋而家唔只呢個地區，好多地方陸續都唔好彩有好多確診，唔係搬走就可以解決，所以同屋企人商量下先。」

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