曾經歷兩段失敗婚姻的大陸女星黃奕，近日參與湖南衛視戀愛節目《怦然再心動》，前晚（23日）播出首集當中有她與幾名男士第一次約會，其中一名任職律師的陸佳穎，被網民爆料指是男同志，在社交平台喜歡撩男生，有網民提醒黃奕不要被騙。事件擾攘了兩日，今日該節目在微博發聲明，指「某位男嘉賓」違反合約，將刪除他演出的內容。

事緣一名大陸男模「奶茶君Sunshine」昨日在微博貼文，指看到自己喜歡的演員黃奕，與陸律師在節目中相親，故公開陸律師曾與他是同性情侶關係，他更提醒黃奕︰「我是真的不想你再被男人騙了，長點心吧姑娘。」而節目出街後，不少跟陸律師曾交往過的男同志紛紛發文聲討他，更踢爆他疑似一腳踏兩船。該網民發帖文表示指和陸律師有一段語音聊天，而那時候陸律師已和奶茶君交往，但陸律師仍不停給他發訊息，還稱他做「老婆」，而奶茶君得悉後，指當時陸律師正與他熱戀中，感覺自己被矇騙如小丑，有網民號召成立「陸律師受害者群」，至今已有20多人。

就此事該節目今日在官方微博發聲明︰「經核實，某位男嘉賓涉嫌違反其與節目組簽訂的合約條款，現正式取消該男嘉賓在節目中相關內容的呈現。」而該名陸律師亦在微博發聲明指自己曾有一段婚姻，稱自己隱瞞只想藉節目再次找到愛情，但他未有就同志爆料回應，只向黃奕表示歉意︰「對給這位女嘉賓和節目組造成的影響，我表示深深的歉意；也希望廣大網友不要因為我而對這位女嘉賓和節目組有任何不良言論。」

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