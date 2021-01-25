憑《全民造星III》走紅的雲浩影（Cloud）雖然3甲不入，但仍然大受歡迎，廣告合約接踵而來，今日Cloud獲邀到尖沙嘴出席商場活動，提到工作不斷，她極老實透露原來荷包未有進賬：「好快就冇㗎嘞、好快過氣，酬勞係升咗，但係都有成本，亦要同公司分賬，暫時都未落過袋。」

Cloud參加《造星III》之前一直有份文職工作，現時仍有兼顧該工作，身兼多職來保持穩定收入，她說：「我唔會放棄唱歌，office嘅老細好好，我應付到，身兼係可以嘅。等我喺呢行日日有嘢做先諗做全職啦。」Cloud又坦言有多間唱片公司在洽談中：「想了解多啲先決定，希望可以有多啲自由度，做自己鍾意做嘅歌，希望公司同我價值觀互相配合。」

Cloud又謂跟圈外男友Ryan拍拖6年，男友對她十分支持，提到圈中誘惑多，問到男友會否擔心？Cloud大派定心丸說：「應該唔會，因為佢係最靚仔。」《造星III》的參賽者不斷傳出戀情，最近有指卡文背着天堂鳥Gordon跟CY拍拖，戀事七國咁亂，Cloud笑說：「追求真愛幾好，我嗰陣真係唔知，佢哋收得好密，知道之後我哋個個都讚CY叻仔，呆吓呆吓都追到女神返嚟。」

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