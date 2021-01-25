《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本創下票房神話，自去年10月於當地開畫至今多逾100天，上映101天已累積2667萬入場人次，勁收365億日圓（約27.3億港元），本周仍佔當地票房榜冠軍，已14個星期稱冠，而本月初上映的《銀魂 THE FINAL》則連續兩星期屈居亞軍。

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上月已打破動畫大師宮崎駿2001年名作《千與千尋》創下的316.8億日圓（約23.7億港元）紀錄，取代成日本史上最賣座電影之冠，更有望直衝400億日圓（約29.9億港元）大關。

美媒《The Hollywood Reporter》早前報道指，中國近期接連受到「辱華」事件影響，中國電影局立即收緊審查，把幾部之前已通過審批的海外電影進行第二次更徹底的審查，原定上月登陸內地的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，近日有指已通過第二次審查，有望2月或3月可在內地公映。消息又指，電影會以無刪剪版上映，亦不會加上「馬賽克」，但就會簡單處理部份較血腥場面。

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