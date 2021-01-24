現年24歲的日本上位辣模木村有希，曾在節目上自爆過往有五位前度男友，當中四位曾經被捕或有案底，上星期她就被爆料雜誌《週刊文春》爆出前年5月，曾招待一名親密男性朋友到其寓所，對方因吸食可卡因而口吐白沫暈倒，送往醫院後發現對毒品呈陽性反應。數日後，多名警員強行入屋搜查木村有希的寓所，她當時亦接受了尿液測試，雖然其尿液檢驗結果呈陰性，家中亦沒有搜出毒品，但消息近日曝光後，大批網民就木村有希有否吸毒議論紛紛，更懷疑她與被捕男子是性伴侶關係。

斷絕聯絡

據了解，該被捕男子與木村有希於三、四年前認識，被捕前經常出入女方寓所，由於他曾在2018年因詐騙被捕，故吸毒斷正後，被判入獄一年半。前日晚上，木村有希透過事務所官網就事件道歉，承認報道屬實，自言以前的自己未夠成熟，作為一個踏入社會的人會盡責任做好自己，並已好好反省。

木村有希為昨日播出的TBS電視節目《Sunday Japon》拍片受訪，並找來演員案件重演，她眼濕濕談到事件，稱這位被捕男子比她大四年，承認原本跟對方感情不俗且帶有好感。木村有希指事後已沒有再與男方聯絡，並自言消息或會令fans及合作夥伴對她失去信任，不過她實在太愛這份工作，一邊哽咽，一邊說希望大家能給她多一次機會去為事業努力。

刺激銷情

木村有希近年吃香藝能界，由於性格奔放，最近在YouTube大方以素顏亮相，又為美容中心拍收身廣告大晒肥腩，令她成功贏得當地觀眾的好感。日媒《東京Sports》昨日報道，木村有希人氣急升後，不少雜誌要早半年預約她拍攝封面及寫真，而今次消息曝光，令她的部份工作臨時叫停，有出版界靈機一觸，擬邀木村有希拍攝寫真集，打正「全裸贖罪」的旗號作招徠以刺激銷情。