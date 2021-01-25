資深演員李香琴今日設靈，曾與她多次合作的「四哥」謝賢於下午4點半獨自現身致祭，一身黑色素服的四哥紮起馬尾、戴上口罩，他未有受訪便直上靈堂。他逗留大半小時後離開，傳媒欲上前訪問，但他只說：「冇咩講，咁多人點講啫！」然後登上七人車離開。

黎耀祥及前無綫集團主席梁乃鵬於下午5時半分別到場，其後黎耀祥受訪時提到自己與琴姐曾多次合作，又曾與對方及於去年逝世藝人譚炳文一起到美國登台，黎耀祥大讚琴姐是個很會照顧人的前輩，他說：「琴姐不嬲都係一個好照顧我哋嘅前輩，所以今日嚟送佢一程。我覺得佢待人接物嗰啲好周到，記得有一次喺canteen撞到佢，點知佢轉個頭幫我埋單，其實呢啲應該係我哋後輩做，佢呢啲前輩真係好難得好周到好細心。」

黎耀祥又指，雖然兩人同劇機會多，但同一條線或做對手戲的機會比較少。他謂很懷念琴姐：「佢為香港嘅演藝圈真係付出好多，同埋幾代人都係睇住琴姐嘅戲長大，而我哋有機會同佢合作，真係我哋嘅榮幸。喺啲老前輩身上學到點樣去做演員、做人，尤其係舊一輩藝人嗰啲品格、操守、演員道德、待人接物，都係我哋學習嘅好榜樣，永遠都會記得佢哋待人接物嗰啲細心周到。」不過由於琴姐近年身體欠佳，所以黎耀祥已久未與琴姐聯絡或見面。

本身在港的凌波與金漢一起到，對於與琴姐的淵緣，凌波表示：「佢個女同女婿係我哋好朋友，佢女婿仲係我哋幾十年波友。」提到對琴姐的印象？她續說：「好多年前見佢，佢已經唔舒服，不過仲認得我哋。」另外，炳哥的女兒譚淑瑩今日亦有現身靈堂，送別琴姐；其他到場致祭人士還有葉尚華、吳麗珠，而陳淑芬、鄺美雲、薜家燕、謝雪心、鄭欣宜、張學友、拉姑、樂易玲等則致送花圈。

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