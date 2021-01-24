現年29歲的男子組合天堂鳥（BOP）成員歐喬鋒（Tyrese）去年10月向有米KOL女友Pumpkin Jenn求婚成功，兩人經常在社交平台放閃，《蘋果》前日接到讀者投訴，指Pumpkin Jenn在限時動態貼短片，指控Tyrese「揸車冇安全帶，隻腳仲腿張開咁。」疑有危駕之嫌。

解釋在屋苑範圍

《蘋果》翻看Pumpkin Jenn的Ig story ，發現她貼出與男友Tyrese駕私家車的短片，因當時以自拍模式拍攝，因此畫面是左右調轉，只見到Tyrese女友單手扶着一棵大植物，她說：「棵嘢冧咗要咁樣頂住，好辛苦呀！」而坐在司機位的Tyrese，則全程沒有佩戴安全帶，由於私家車在畫面中正在行駛，他疑涉及危駕。

《蘋果》昨日聯絡Tyrese了解，他以短訊回覆道歉認錯：「唔好意思，有少許疏忽，因為當時位置仲喺我住的屋苑範圍，我幾秒後就準備要落車返屋企拎嘢。」不過據何旳匡律師表示基本上駕駛期間都必須佩戴安全帶，除非是泊車時開倒車或已熄匙，才可獲豁免︰「法律對駕駛嘅定義，係一般人對駕駛嘅理解，如果行車時唔戴安全帶當然犯法，最高罰款為5,000元同監禁三個月，罰款或刑期係視乎當事人嘅背景同當時嘅駕駛狀況而定。」

藝人貼相惹是非

2014年入行的Tyrese，事業發展平平，但感情生活十分精采，舊愛是華姐冠軍余思霆，惟前年女方暗撻無綫小生朱敏瀚，令Tyrese怒斬情絲。其後Tyrese傳與林欣彤拍拖，去年中被爆戀上Pumpkin Jenn，10月時他在Ig發長文向女友求婚，女方亦大晒求婚鑽石戒指，但因疫情而一直未定婚期。

其實除了Tyrese，圈中不少藝人都曾因網上貼相出禍，最經典是22歲的「翻版徐子珊」馮天蔓去年10月誤貼露點相，引起網民熱議。2014年余文樂亦因抱着男童駕車，疑觸犯法例，他極速刪相。郭少芸、胡定欣及鄧紫棋（G.E.M.）都先後被發現在駕車時拍照並放上網，有犯法之嫌。