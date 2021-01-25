27歲日本過氣「國民男友」竹內涼真，近年爆出負面報道令大好形象盡毁，最近他夥拍混血模特兒中條彩未的喪屍劇《與你在世界終結日》，播出前被視為是他的翻身之作，可惜劇集開播僅得8.4%收視，昨晚第二集也只收8.2%，口碑與收視同樣欠佳，而有關竹內涼真的負評也在圈中繼續傳出。

竹內涼真遭一沉百踩，有指他在片場的態度並非跟鏡頭前一樣，惹來幕後工作人員嫌棄，成為片場的不受歡迎人物。事實上，竹內涼真戀上《今際之國的有栖》女星三吉彩花前，本來是跟人氣劇《陸王》的女拍檔吉谷彩子同居，兩人分手後，男方不僅把吉谷趕出愛巢，更指他與吉谷曾有錢銀轇轕，他向吉谷借了近100萬日圓（約7.2萬港元）生活費不還，最終要兩人的經理人出面解決。

被爆花弗的竹內涼真，由於形象嚴重插水，惹來一眾日本女性討厭，有傳媒指他正要被迫禁慾，而近期為《與你在世界終結日》連拍兩季，使他與中條彩未朝見口晚見面，令人擔心他對中條有機可乘，但中條事務所就此加派人手護駕，由本來的三名工作人員增至五人，當中三個是女性，方便為中條彩未跟出跟入，連去廁所也要貼身保護。

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