ViuTV《全民造星》出身的ERROR成員吳保錡，早前被《蘋果》獨家爆與性感女神張沛樂（沙律）十指緊扣睇紅葉，戀情曝光後，保錡正印女友賴嘉賢Carrie鬧爆男方出軌，強調自己不是前度，「我哋冇講過分手。」不過，保錡就不認偷食，聲稱冇聯絡一個月，沙律亦否認是第三者。但一波未平一波又起，Carrie要求保錡公開道歉之餘，另一位健身教練又出Post指責保錡當女人是玩具，力數他背女友偷約上床兼拍片。

縱使再多的「臭史」被揭，現任女友沙律依然對保錡百分百信任票。今日是保錡的30歲生日，他在IG高調放閃，貼出與拍拖不足兩個月的沙律搭住他膊頭的合照，而保錡就向生日蛋糕許願，保錡留言：「1991/01/25-2021/01/25，30，Thank you.Love all of my life.New start.」並hashtag了沙律和三位ERROR好拍檔「肥仔」梁業、「193」郭嘉駿和「DeeGor」何啟華，沙律亦懶理其他人，高調宣示主權：「Love u」、「happy birthday」。

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