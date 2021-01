ViuTV《全民造星》出身的ERROR成員吳保錡,早前被《蘋果》獨家爆與性感女神張沛樂(沙律)十指緊扣睇紅葉,戀情曝光後,保錡正印女友賴嘉賢Carrie鬧爆男方出軌,強調自己不是前度,「我哋冇講過分手。」不過,保錡就不認偷食,聲稱冇聯絡一個月,沙律亦否認是第三者。但一波未平一波又起,Carrie要求保錡公開道歉之餘,另一位健身教練又出Post指責保錡當女人是玩具,力數他背女友偷約上床兼拍片。

縱使再多的「臭史」被揭,現任女友沙律依然對保錡百分百信任票。今日是保錡的30歲生日,他在IG高調放閃,貼出與拍拖不足兩個月的沙律搭住他膊頭的合照,而保錡就向生日蛋糕許願,保錡留言:「1991/01/25-2021/01/25,30,Thank you.Love all of my life.New start.」並hashtag了沙律和三位ERROR好拍檔「肥仔」梁業、「193」郭嘉駿和「DeeGor」何啟華,沙律亦懶理其他人,高調宣示主權:「Love u」、「happy birthday」。

