宮崎駿：「你去告訴吾朗，放馬過來，試試威脅我吧。」

宮崎吾朗：「告訴他，可惡的老頭子，千萬不要死啊。」

都怪鈴木敏夫惹的禍，打從2006年他找來原本任職景觀建築師的宮崎吾朗執導《地海傳說》，宮崎家這對父子就開始日日貼錯門神，成了一對冤家。

在動畫電影的世界，宮崎駿的地位有幾神級相信不用再多講，原來兒子宮崎吾朗亦是個相當出色的新晉導演。要成為一個獨當一面的導演，必須具備個人風格，講故事亦要有別於常人的技巧，立場要清晰、要堅持己見，即使父親是國際知名的大導演，都一於冇面畀！有云恨鐵不成鋼，來自父親的壓力是每個人必然經歷的，但如果你阿爸是神級的宮崎駿，那種壓力只怕只有宮崎吾朗自己才知道。《宮崎駿：十載同行》第3集－放馬過來，呈現了一段父與子的奇妙關係。

時間回到2010年夏天，在東京的吉卜力工作室三樓，有個人埋頭苦幹在畫草稿，他是43歲的宮崎吾朗，為距離上映不足一年時間的動畫《紅花坂上的海》做製作準備。有另一個人幾乎每天都會來監場，監察住製作組的一舉一動，不時給予意見改圖，也可順道暗中觀察兒子的創作，他就是《紅花坂上的海》的編劇宮崎駿。搞笑的是，宮崎駿唯一不上前交流的就是「導演先生」，宮崎駿口中的「導演先生」正是他的兒子宮崎吾朗。

為一部電影創作分鏡是作為導演最重要的事情，宮崎吾朗每天要等到宮崎駿離開工作室後，才會拿分鏡草圖出來與製作人員討論，並且每次都小心收好才會離開。

吾朗說：「我沒有詢問過父親，不想他影響自己的創作。如果每件事都由他來告訴我怎麼做，然後我只是乖乖地按照他說的去做，這樣可能會令作品更受歡迎，可是我不想用這種方法；我知他很擔心，擔心我做不來。」宮崎駿似乎放心不下，有一天他來到工作室要求動畫師移除牆上三幅「沒有靈魂」的原稿，並不停批評動畫女主角毫無生氣，以及場景分佈問題。

被問到跟兒子合作做電影有何感覺，宮崎駿冷冷地說：「一點興趣也沒有，不想成為父子檔。」那如何評價兒子？這位殿堂級動畫大師回應：「我覺得吾朗他還未有明確的世界觀，他應該放棄，他真的不是導演的材料。」

監製鈴木敏夫到來探班，聞到了火藥味，於是漏夜親自看了分鏡，結果同樣不大滿意，並要求吾朗修改令女主角變得更吸引。宮崎吾朗感到有些氣餒：「坦白說，我並不享受這份工作。」宮崎吾朗當然不是一個沒有才華的人，但要過宮崎駿和鈴木敏夫的關，卻絕非一件容易的事情。宮崎一姓讓他背負着沉重的包袱。

距離修訂分鏡的最後期限越來越近，對於怎樣才能為角色注入生命，宮崎吾朗似乎苦無良策，宮崎駿派人送來一幅親手繪畫的畫稿，是女主角上學的情景，上學途中的少女身體微微傾前大踏步向前走。他不以說話教導兒子何謂賦予角色生命力，而是用行動畫出一個完美的示範。宮崎駿說：「我不是刻意去干涉，只是想讓他好好吸取我的智慧。會否接受改變，要看他自己了。」很明顯，宮崎駿是想考驗兒子成為導演的決心。然後，宮崎吾朗筆下原本死氣沉沉的女主角開始變得陽光開朗，臉上的表情與舉止也完全不同了。

「他是100分的導演，卻是個零分的爸爸。」宮崎吾朗曾經這樣形容宮崎駿。紀錄片中宮崎駿也深情剖白自己在年輕時因忙於工作，陪伴兒子時間根本不多而覺得愧疚。

俗語講「無仇不成父子」，《宮崎駿：十載同行》第3集，揭開這對歡喜冤家的父子情，現已上架，即到果燃台足本欣賞。

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