汪明荃（阿姐）今晚與丈夫羅家英一起到殯儀館，向本月4日逝世的資深女演員李香琴致祭，阿姐及余子明獲安排在晚上7時半開始的追思會中致悼詞。

爆琴姐Locker藏道具

據知，阿姐在悼詞中講到自己與琴姐相識接近半世紀，她對琴姐的「西宮」形象最深刻，而她們的真正合作，是阿姐於1971年加入TVB後，一起做《歡樂今宵》，阿姐指無論主持、跳舞、雜技、現場賣廣告都難不到琴姐，而無論要琴姐挑戰何種歌唱風格，琴姐都可以即學即唱，阿姐更大爆對方的儲物櫃中有很多古靈精怪的道具，加上多諗頭，可以隨時逗得身邊的人十分開心。

阿姐又提到，後來被公司安排去劇組，在其中一套劇《永恒的春天》中，阿姐與琴姐飾演一對母女，阿姐曾擔心對方的「西宮」形象太深刻，會影響演出效果，怎料一埋位，琴姐的眼神變得慈祥又和藹可親，而對方更憑此劇成功「轉型」，改邪歸正。

而阿姐又提到琴姐在粵劇界的成就，而且就算已經是個資深前輩，都不介意做配角，也願意提攜後輩，又可以減人工，讓更多後輩有演出機會，也會顧及到較下層的工作人員。

阿姐離開靈堂時補充指琴姐是個樂於助人的前輩：「我聽其他人講，我感覺到原來佢係好熱情、好幫人嘅，會照顧啲後輩同低下層嘅演員，做大戲嗰啲，佢都有幫下手，個個都知道佢係好願意幫人，（琴姐係）孤寒自己就闊佬大家囉！」

家英哥慶幸曾合唱

至於家英哥就指自己自小已認識琴姐：「我爸爸同佢係好朋友，一齊去馬來西亞、安南走埠，好好彩我同佢唱咗兩首粵曲，一首係《胡不歸之慰妻》，一首係《宋江怒殺閰婆惜》，好開心能夠喺舞台上同佢合作過，不過電影就冇喇。」

講到對琴姐的印象，家英哥不停讚好：「好人一個囉！真係好好人，佢好肯幫我哋粵劇嗰啲，佢好唔忘本，雖然佢係做電影、電視，但佢對粵劇係不忘嘅，好值得我哋敬佩。」

據琴姐女兒蕭紫筠今日透露，會將帛金捐給八和會館，阿姐表示：「係呀，佢（琴姐）成日都話感激華光師傅畀佢入行。」此外，家英哥指琴姐是個工作狂，不會放棄任何工作，阿姐補充指因為琴姐要自己擔起一頭家，供養父母及弟妹，所以當年拍粵語片時，會盡量去接戲賺錢。

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