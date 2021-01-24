一切從新開始。

57歲的黃德斌2017年離開效力了廿年的TVB，從電視城這個小世界，跳入另一個世界作出多方面嘗試，試過拍電影、舞台劇，最近他亦重回電視劇的軌道，為ViuTV演出劇集《太平紋身店》。劇集在上周一（18日）首播，外界一面倒劣評，故事悶、節奏慢、冇邏輯，偶爾才有人讚有新鮮感，有別於一般的江湖片，劇集最終可否得到觀眾「歡心」，成為另一套獲追捧的原創劇？請看下回分解。坊間普遍有共識的是，覺得黃德斌飾演的江湖大佬葉蓋天滿頭白髮及鬍鬚的滄桑造型極為吸引，與姜濤飾演兩父子亦是熱門話題。

為新一代平反

日前黃德斌在九龍灣接受《蘋果》專訪，對於今次與姜濤合作，他笑說：「我都係第一次有咁大個仔，第一日開工以為有探班，原來全部都係fans。我哋喺戲內戲外都係朋友形式相處同交流，佢都幾好呀，好識尊重人。我近年都同好多新演員合作，大家相處都好舒服，佢哋唔會無端端ignore你，梗係有啲出咗問題……冇嘅，啱傾咪傾多兩句，溝通唔到咪唔溝通，呢啲冇得逼，唔通話佢『你好過嚟喇』，人哋唔笑你，自己都笑啦，呢個時代冇呢啲嘢喇。」

一直以來，大眾對新一代藝人嚴苛，覺得新演員很幸運，一出道已經集萬千寵愛在一身，但黃德斌似乎不太認同：「佢哋都有壓力㗎，好似姜濤，都要過五關斬六將先入行，你估佢冇壓力？佢都有壓力㗎！而家競爭好大，有咁多人參加比賽，出面又有咁多劇，唔係話就咁坐喺度就得，都要努力做好自己先可以繼續落去，況且觀眾唔係咁輕易follow你，反正有咁多選擇。」

黃德斌希望觀眾先去了解，他續說：「如果下下睇死咗佢哋，閂咗門點溝通？所以不如畀個環境佢哋，睇吓可以去到點，就算係好衰，都可以睇吓衰到去邊度？可以再畀啲更衰嘅嘢佢哋做。個個都乖嘅話，咪即係機械人？做演員唔係咁，要識用佢先得，你係曳都好，咪畀啲曳嘅嘢佢做，而唔好係咁撳佢，其實係冇意思。」

當係最後一次

正因為與新一代多了合作，黃德斌坦言為他注入了不少新能量，敢於接受新嘗試：「喺佢哋身上攞到新鮮感，就算係好green，但係佢哋都會有長處，我都會了解佢哋呢一代嘅諗法，再試吓去融合佢，互相吸收。而家係新世界，好多嘢都變得好快，真係睇唔到聽日，冇人知會發生乜嘢事，亦都冇人知疫情幾時先會停，就算想做多啲都冇得做，環境都冇，你可以點做？」

在大台廿年，黃德斌代表作如《火舞黃沙》、《天與地》、《金枝慾孽》，都性格剛烈，他自己都覺得無謂懷緬過去，寧願適應新時代：「諗深一層，其實喺任何環境都係咁，好似冇以前咁安全，而家仲有乜嘢地方係安全？有你又得，冇你亦都得，惟有keep好啲自己，將自己做到最好。」訪問當日，黃德斌參演《大叔的愛》的報道還未見街，但已隱約見到他挑戰BL劇的理由。

「我覺得自己都算好運，出嚟叫做不斷有工作，當然可以再好，不過諗咁多都冇用，不如做好啲而家嘅工作，因為你唔會知下一次開工係幾時，所以我每次當係最後一次，盡力做開心嘅嘢。」在疫情一周年，黃德斌如此總結目前工作。

至於《太平》將會對撼無綫的《陀槍師姐2021》， 問到會否有信心？黃德斌說：「各有捧場客，大家好就最好。」

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