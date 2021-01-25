鄧兆尊一直維持住有3位紅顏知己，雖然前年和拍拖3年的Claire分手，但好快又補貨，左擁右抱Carmen、Cherry之餘，「三奶」位置極速由新歡陳小姐頂上，繼續盡享齊人之福。他亦一直持家有道，早前爆出新歡陳小姐帶同一對子女跟隨他生活，成為繼父後和一對繼子女相處愉快，兆尊大方承認已把小朋友當自己子女看待，「佢哋叫我叔叔，我會教佢哋讀書，而家讀緊小學。」

究竟異性緣爆燈的兆尊如何看待身邊的女友呢？他日前與沈殷怡擔任林曉峰（阿Lo）、練美娟主持的ViuTV節目《調查男女》訪問嘉賓，二人要猜出港人覺得最Hurt的分手理由，兆尊覺得如果另一半提出分手時，說出已經和自己的朋友在一起會很傷心，不過當主持問他會否與此朋友從此絕交時，兆尊不但大方讓愛，更語出驚人，他自嘲：「如果佢真係咁都睇得落我而家嗰啲嘅話，我點會唔見佢呀！你諗吓係唔係？即係佢咁欣賞『古董』嘅話。」阿Lo聞言嚇一跳，即帶笑打圓場：「古董價值都好高嘅！」

此外，主持練美娟於節目中也透露曾在不知情下成為第三者，跟已婚男士拍拖，直到男友在一次閒聊時忽然自爆才真相大白，當時對方向她解釋：「你都冇問，咁我咪冇講，咁我唔算呃你喎！」沈殷怡聞言後亦忍不住大罵：「癡線！」

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