2021 秋冬巴黎男裝周一下子又完結了，反正現在時空限制早已被打破，新裝發佈的形式、主題已是另一個great reset。LOEWE繼上季女裝之後，今次將全個騷融為一本書內、一件Tee上，讓人重新細味藝術與時尚的交流方向。而Thom Browne令人期待的男裝騷消失了，忽然變了品牌的首個童裝騷。

【Loewe】

LOEWE在創意總監Jonathan Anderson手上的美好發展，越來越超出預期。由歌頌原始傳統工藝、手作，到和諧結合高街時尚的美學，突破點還有各式人氣不斷的聯乘，難怪在眾大牌中殺出一條血路。2021年秋冬季，他再次發揮藝術聯想，以「show-in-the-book」（書中時裝秀）的方式，帶來37個線條簡潔又視效豐富的新作。

Jonathan Anderson從美國藝術家Joe Brainard作品擷取靈感，以其招牌的拼貼手法向藝術家致敬。想到、想不到的拼貼、重疊、綑綁、交織與穿梭，每一個造型、服裝都是一個拼貼的故事。鬆身針織冷衫如同由三件不同顏色的冷衫層層叠成，黃、橙、粉紅，或白、黑、灰拼色組合，由前到後的堆叠，或由後向前的推放，都充滿想像動感。三合一的三色棉T恤、眾多皮革銀扣組成的黑色皮褲等，頹廢搖滾𠰌 ，同時帶來奇趣幻覺及手藝思考。

Joe Brainard另一經典的三色堇花卉及幽默作品也是主角，三色堇花的圖案、印花無處不在，變作大衣、長裙、布鞋印花，也點綴在puzzle bag之上。藝術家幽默而筆觸輕快的畫作：內褲、爆谷、小狗，還有Brainard的詩句等，直接貼在外套及手袋上，讓人會心微笑。輪廓及風格而言，可說是讓不同年代的文化再一次重溫，punk rock style之外，還有上世紀80年代的闊腳褲、袋鼠鞋、英倫mod風的漁夫褸、簡約線條的長褲、乾濕褸大衣等。

【Thom Browne】

曾經有人問過Thom Browne他小時候是怎樣打扮？他說「跟現在差不多。」灰色西裝、短褲加長襪，Thom Browne的標誌性風格，從來不止是大人的專利。2021秋冬男裝周，Thom Browne的名字也在日程中，但所帶來的不是男裝，而是其最新童裝系列。

系列跟時裝周規矩以網上形式發佈，黑白短片由美國藝術家Cass Bird掌鏡，找來6位小朋友擔任主角，眾人穿上最新設計，拿着手提箱，戴上眼鏡在Thom Browne的辦公室work and play。童裝設計在結構和上剪裁上如成人設計般精準，不是把現有的成衣比例縮小，而是根據童裝sizes tailor made，沒有天馬行空的天橋設計，系列只有iconic的full set灰色super 120s羊毛斜紋西裝套裝、天鵝絨領的切斯菲爾德大衣、經典四條紋開衫及白色經典牛津布襯衫等，全部一式一樣。現在無論10歲、20歲或者是50歲的人，都可以穿上Thom Browne的設計，感受灰色的魅力。

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