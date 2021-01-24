每年農曆新年行年宵、睇賀歲片，差不多成為香港人過年習俗。政府「唔嫁又嫁」在花農抗議後下跪，准許花市有限度下開放。戲院商會日前提出以安心碼換開院，希望能讓戲院復業。有院商私下對《蘋果》表示，假如作有限度開業的話，倒不如停工：「戲院請好多兼職員工，隨時賺埋都唔夠畀人工。」

無論如何，新年有戲睇始終都係好事，除了兩部已久等的《拆彈專家2》及《神奇女俠1984》外，較受矚目的有黃修平執導，BabyJohn、顏卓靈主演的《狂舞派3》同黃寶強主演的《唐人街探案3》，當然還有新春必備、小朋友至愛的卡通片《古魯家族2︰霸器新時代》。有得揀自然是好事︰

《狂舞派3》

以嘲諷地產霸權為題材，講述原為工業區的龍城工廈區，以平租吸引不同範疇的創作人進駐，被稱為KIDA（Kowloon Industrial District Artists）藝術家。有日，他們收到邀請，為龍城區注入街舞、音樂、塗鴉等元素的「優化計劃」，有人擔心是替地產商塗脂抹粉的工程，但仍有人認為應藉此讓更多人認識KIDA，爭取合理待遇。另一邊廂，Hip-hop獨立唱作人的師父正密謀一場反對行動，眾人更要面對一場義與利之間的鬥爭。

《拆彈專家2》

故事講述香港出現連環爆炸案，前拆彈專家劉德華在現場昏迷，因而被列為嫌疑犯。事件懷疑跟「復生會」有關，劉德華為查明真相，決定逃走親自調查，找來舊戰友劉青雲幫手。

《唐人街探案3》

由王寶強、劉昊然主演的大陸懸疑推理喜劇，由第一集泰國取景，到上集移師美國拍攝。今集場地轉到港人至愛的日本，應好友妻夫木聰邀請，調查一樁離奇謀殺案，助他洗脫嫌疑。今集雲集日本老牌演員三浦友和、淺野忠信、鈴木保奈美、長澤雅美同染谷將太，大陸已安排在2月12日上映。

《神奇女俠1984》

DC的英雄片，早前已在HBO Max上架，故事發生在80年代美蘇冷戰時期，講述神奇女俠姬嘉鐸因「許願石」男友克里斯潘死而復生，亦因此姬嘉鐸的力量落在古文物專家蘿賓萊特身上，變成豹女。失意的石油商人Pedro Pascal藉許願石及豹女幫助，意圖發動核戰，姬嘉鐸要在放棄男友重生及世界和平之間取捨。

《一秒拳王》

故事講述「廢中」周國賢整日流連酒吧避債度日，兒子對他毫無寄望，但因為有一秒的預知能力，而被拳館老闆睇中，訓練他做拳手。向來無目標的周國賢，終於尋回失落已久的初心，決定為自己和兒子找回自尊。

《複製人徐福》

前特工孔劉被派遣國家級秘密保護任務，對象是擁有神秘力量、朴寶劍飾演的複製人徐福，二人從離開實驗室開始，就要面對來自四方八面要消滅徐福的勢力。徐福首次踏進真實世界弄出不少笑話，兩人在逃亡過程中，發展出男人的情義，純陽剛的電影飛車、槍戰兼而有之。

《古魯家族2︰霸器新時代》

卡通片是新年招呼小朋友不能缺少的娛樂節目之一，今集故事講一個古魯家族一家六口，決定離開隱居山洞見識大世界。旅程間遇上霸氣的郝野人家族，互動當中發生不少趣事，亦令他們明白到一家人齊齊整整最重要。面對新時代，就要求變。

《糖街製片廠》

劉翁執導以靈異為題材，講述蘇皓兒、陳漢娜及黃溢濠等人，將一間鬧鬼的火鍋店，改成鬼屋作賣點。無意間揭出當年火鍋店火災背後，不為人知一面，他們決定為女鬼楊柳青尋回公道。

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