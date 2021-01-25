人稱「琴姐」的資深演員李香琴，於本月4日因病離世，享年88歲。家人今日在紅磡世界殯儀館為琴姐設靈，琴姐在演藝圈工作超過70年，人緣甚廣，有逾百藝人送花圈道別，謝賢和拍檔譚炳文的女兒譚淑瑩亦有前來致哀。

下午五時許，琴姐女兒蕭芷筠與琴姐契仔陸永昌一齊接受傳媒訪問，琴姐女兒心情平靜，沒有太過哀傷，問到琴姐生前遺願？她說：「冇嘞喎，琴姐好心滿意足呀，乜嘢都有嘞佢。」她透露所有帛金將會撥捐八和會館，延續琴姐的慈善精神，女兒說：「琴姐係粵劇出身，帛金會捐去八和會館，八和好多老人家長者，希望佢哋多封利是過農曆年。」

由於琴姐生前沒有任何宗教信仰，故此追思會沒有特別的宗教儀式。而靈堂上播放琴姐的生前片段，則由契仔一手包辦，琴姐女兒說：「睇住啲相，睇返琴姐同家人朋友都係相親相愛。」陸永昌則說：「其實契媽圈內圈外啲朋友都好多，我哋揀相都好頭痛，驚有啲有，有啲冇，盡量做到完美。」他們特別挑選了一件琴姐生前很喜愛的紅色登台衫及紅色斗篷作為壽衣，契仔說：「好靚！」還有靚衫和眼鏡作陪葬品。疫情關係，不少圈中人都未能趕及返港出席琴姐喪禮，包括萬梓良、呂良偉等，琴姐女兒說：「我大女同孫女都返唔到，但感謝每一位圈中朋友同傳媒朋友，好多謝各位。」

在眾多花圈當中，記者亦發現跟琴姐已脫離姊弟關係的李樹佳致送的花圈，但未有擺放在家屬位置。琴姐女兒透露與李樹佳很久沒有聯絡，她說：「好耐冇見嘞，自從琴姐喺報紙電視宣佈同佢脫離關係後我哋都冇見。」對於琴姐喪禮事宜，李樹佳可有聯絡她？琴姐女兒說：「冇聯絡，佢冇我電話。（李樹佳有致送花圈？）咁一定知啦，早輪都出咗報紙，佢有聯絡我個朋友，但我冇聯絡佢，如果佢有琴姐心都歡迎嚟，隨佢意思啦，每個嚟拜祭琴姐都歡迎。」

琴姐生前跟沒有血緣的弟弟李樹佳卻緣薄，有指當年李樹佳利用與琴姐的關係，在澳門賭錢欠下數百萬賭債，雖然琴姐曾代弟弟還了過百萬，可惜李樹佳依然死性不改，琴姐忍無可忍下於1996年登報脫離姊弟關係，日前琴姐家人登訃聞，已不見有李樹佳名字。

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