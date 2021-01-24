看《末日戰地》（Outside the Wire）的感覺是──好煩，煩在用一個很迂迴又懶有twist的故事，說一個其實好多科幻電影都講過的主題；但你話唔好睇咩？又不算，但只是典型Netflix電影那樣，過程刺激，過目即忘。

撰文：月巴氏

先交代一個重點。但凡由人類創造的人工物，都是為了一個或數個目的而存在：一把鉸剪，就是用來剪嘢；一個口罩，就是用來阻隔細菌病毒；至於一個機械人，就是用來代替人類，去做人類不能做或不想做的事。

分別是，你不會認為一把鉸剪或口罩會失驚無神擁有自我意識，卻絕對可以想像一個機械人有能力反省自我的存在意義。

「人生」可有特殊意義

像安東尼麥基（Anthony Mackie）在《末日戰地》的角色Leo，真身，其實是由美軍製造的先進生化士兵，中了槍？貼塊類似膠布的東西，傷口就會自行癒合；他存在的唯一意義，就是執行美軍指令──不管指令本身是否合乎道德。他發現，自己的「人生」其實可以有特殊意義，而不是僅限於美軍所賦予的意義，他要讓製造（及以為可以全權主宰）他的美軍明白，他的存在不純粹是幫美軍殺他人的工具，也可以反過來去殺美國人，甚至不惜透過殺掉上百萬美國人去令美軍醒覺。於是他展開了一個相當迂迴的計劃，又拉埋因自作主張誤殺同僚的無人機操作員Harp落水，幫他完成這個迂迴的計劃。

《末日戰地》的Leo試圖否定被製造者所賦予的意義，《未來戰士：黑暗命運》（Terminator：Dark Fate）的T-800，唯一的存在意義就是回到過去，殺死人類救世主John Connor，成功了，然後呢？他存在的唯一意義消失了，於是開始為自己去找另一個意義，最後決定以「Carl」的名義，成為一個慘受家暴女人的丈夫，以保護這個女人和她兒子，作為支持「我」留在世上的意義。

問題延伸下去：機械人有沒有所謂「我」的意識？《鐵甲威龍》（RoboCop,1987）和電影版《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell,2017）都掂到這問題，兩個故事的主角，Murphy和草薙素子，都因為意外，在未徵得本人同意下肉體被強行改造，一個由有家室的警察變成必須服從公司order的機械警察，一個由日裔女子變成全身換上義體的鬼妹；他和她，都在偶然情況下意識到自己的原來身份，開展一段找尋「我」的歷程──RoboCop因為記憶，總算找回自己「Murphy」的真正身份（當中涉及哲學上「同一性」這個形而上學課題），但記憶，真的100%可靠？不排除這段記憶是被別人強行植入，那麼，我單憑記憶所認知的「我」，便會是另一個人──押井守1995年動畫版《攻殼機動隊》，便提出這疑問，只是當被改編成荷李活電影，一切都被簡化淺薄化，只變成一齣追求視覺但喪失原來哲學意涵的動作片。

無可避免被植入命令

被人類製造的機械人，被賦予意義外，也無可避免被植入各種命令。在《智能叛變》（I, Robot）的2035年未來世界，便借用了科幻小說家艾西莫夫（Isaac Asimov）的「機械人三定律」（Three Laws of Robotics），作為機械人的行為規範，一宗離奇兇殺案，卻讓向來不信任機械人的韋史密夫（Will Smith），懷疑兇手是機械人，繼而質疑被認為必定服從人類的機械人正醞釀叛變。如果你看過，自然知道真兇是誰，而最後，人與機械人亦繼續和平共處，而前提是：機械人只能作為服務、服從人類的次等存在，總之，人類大晒。回看《末日戰地》，Leo的行動對以為自己大晒的人類，其實是一場教訓，衰在齣戲太普通，淪為又一齣睇完就算的串流電影，個教訓再深，睇的人都不會認真。