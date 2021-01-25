資深演員李香琴本月4日病逝，享年88歲，今日其家人在紅磡世界殯儀館為琴姐設靈。據琴姐家人日前公告，今日下午5時將開放恭迎來賓致祭，晚上7時半舉行追思會。多位圈中人及影迷會人士已送上花圈致祭，包括萬梓良、周潤發、古天樂、郭秀雲、龐景峰、廖碧兒、森森、陳寶珠、白雪仙、斑斑、鄭則士、陳善之、陳秀雯、謝賢、李司棋、葉振棠、鄭少秋、楚原南紅夫婦、周星馳、譚詠麟、梅雪詩、羅蘭、周梁淑怡、方中信莫可欣夫婦、霍啟剛、吳思遠、葉家寶、任達華琦琦夫婦、區丁平毛舜筠夫婦、石修、林子祥葉蒨文夫婦、羅嘉良、EYT好友、阮兆輝、鄧拱璧、梁乃鵬、黎耀祥、高志森、曾華倩、馬海倫、陳法拉、林峯等。琴姐靈堂正中央前放了4個心形花牌，都是琴姐的摯親，而霍啟剛、萬梓良、成龍、周星馳、白雪仙等的花牌獲安排放在家屬花牌區中。

靈堂以米白色布絹佈置，靈堂中央掛上「永遠懷念」橫匾，佈置簡潔，加上大量花牌，整個靈堂如像花海。場內有兩部大電視，門外亦有一部，將播放琴姐生前片段及生活照。相片除有與家人合照外，仲有曾蔭權、胡楓、劉青雲、周潤發、古天樂、任達華、張國榮、劉德華、梅艷芳等合照。此外，現場循環播放《歸帆》、《思君怨》、《賣花女》、《相思淚》、《公子多情》及《彩雲追月》歌曲。

另外，鑑於現時仍有武漢肺炎疫情，琴姐家人為來賓預備彩色口罩及消毒用品供使用，而口罩的包裝上更有琴姐肖像的貼紙。就預備彩色口罩，琴姐契仔Ring解釋：「疫情關係，契媽人生充滿色彩，所以口罩方面用彩色為主。但今次冇紀念特刊，因為網上都有好多契媽資料，如果大家想懷念契媽，喺網上面都可以睇得番。」而殯儀館門口設有兩張長枱，有兩箱水和蛋糕供給傳媒享用。

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