ViuTV節目《全民造星III》的參賽者不但人氣高企，戀事更加多姿多采，去年12月《蘋果》踢爆Carman（關嘉敏）暗撻CY（陳澤言）玩姊弟戀，據知Carman年半前曾與天堂鳥成員葉灝基（Gordon）發展地下情，有傳兩人分手原因是Gordon發現女友偷食，回復單身的Gordon最近撻着大埔LuLu（董嘉儀），各自各精采。

有指Gordon和Carman分手後再見不是朋友，不但互相取消IG關注，日前在活動上碰頭，兩人更互當透明。《蘋果》向Carman了解，她否認偷食CY，堅稱跟Gordon從沒拍拖：「其實我同Gordon冇一齊過，因為之前大家合作拍網大做螢幕情侶，之後好多人搵我哋一齊工作，多咗合作機會，我同佢一直都係好朋友好同事。我完全唔知unfollow佢，我哋冇嗌交，之前有段時間俾人hack咗IG，我同佢都係受害者，我諗係呢個原因，我同佢喺公司見面都會傾偈講笑，都係一貫溝通模式。」至於跟CY的感情進展，她坦言最近少見面：「咁我同CY一直係朋友關係，冇拍拖，之前《造星》完咗都會成日成班約出去玩，但最近我工作比較忙，成班好少約出去，所以其實都好少見面。」兩人戀情似乎見光死。

而Gordon被問到是否發現Carman偷食致分手？他在電話說：「本身我係唔識CY，佢哋兩個發展嘅嘢就唔關我事嘞，我同Carman一直都係同事關係，之前有合作過拍戲，朋友嚟嘅，其他嘢唔回應啦！至於LuLu嗰度，我同佢行過幾次山，亦都有傾過電話，覺得都幾好傾幾投契，但自己好想喺事業上有進展先，因為自己都有幾樣項目喺身，好難兼顧，發展下先，如果日後真係有一齊嘅話，我都會大方咁公開，唔會收收埋埋。」至於IG取消關注Carman，他辯稱因為之前被hack有影響，問到會否再follow Carman？他似話中有骨說：「有機會有合作先啦。」

雖然Gordon想同大埔LuLu有發展，但LuLu卻落閘否認拍拖：「唔係呀，其實識咗好耐，之前行山撞番見到，所以咪約下一次行山，之後就有約行山，成班朋友一齊。」

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