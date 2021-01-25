怪獸大戰片《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）今日發佈新預告，兩隻著名怪獸之戰場竟是香港，除了見到牠們在維港大戰，亦有在中環決鬥的場面。

《哥斯拉大戰金剛》延續《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla II: King of the Monssters）的故事，「Eleven」米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）都有再次參演。今次故事講一班科學家希望以金剛應付哥斯拉的破壞，而兩者的爭鬥早已有長久的歷史。預告中見到香港不少景點，當然最矚目就是在中環鬧市的大戰。今次電影更見到日本男星小栗旬，是他首度參演荷李活電影。

有網民指哥斯拉破壞香港是有政治含意，因為「龍」在西方是邪惡的怪獸，亦代表中國。其實早於1995年的《哥斯拉完結篇之世紀必殺陣》中，紅色的哥斯拉已踩爛過香港，並在破壞港島與九龍的商業區後離去。電影將於3月26日在戲院與HBO Max同步上映，有連登網民日前開Po，討論電影安排兩獸在香港開戰有何用意，更懷疑《哥斯拉大戰金剛》隨時是首部觸犯國安法的荷李活片。

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