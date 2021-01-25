資深演員李香琴本月4日病逝，琴姐從影多年，將大半生奉獻給演藝圈，在圈中人緣極佳，已移居泰國的資深製作人楊紹鴻，跟琴姐合作多年，二人份屬好友。因疫情而未能返港送別琴姐，楊紹鴻表示心裏不舒服，惟有略盡後輩綿力，找來資深演員羅清浩一同於泰國錄製《永遠懷念李香琴》悼念特輯，於今早在YouTube播出，向琴姐作最後致敬，而泰國電視台亦於稍後時間播出節目。

琴姐悼念特輯中，包括米雪、夏雨、黃淑儀、陶大宇、苑瓊丹、劉錫賢和樓南光等藝人亦義務拍攝片段，分享跟琴姐相處的點滴。米雪表示：「初出道已經識琴姐，喺《溏心風暴》入面我對琴姐印象最深，喺嗰3、4個月入面大家好似一個大家庭咁，唔使埋位時又會叫琴姐分享以往拍粵語片嘅趣事。」

同樣曾在《溏心風暴》與琴姐合作的夏雨則說：「講起上嚟我識琴姐都有50年以上，最早係喺麗的，嗰陣仲未有無綫。喺嗰度我哋一齊合作做電視。後來大家都過咗無綫，最多就係喺《歡樂今宵》合作，好玩嘅，大家接咗個劇本都唔出聲各出奇謀。印象好深刻係有一次，正式拍嗰陣佢突然成面鬚、又有心口毛成個張飛咁，一出場個個哄堂大笑。我覺得琴姐係一個好值得人尊重嘅藝人，不論大細佢從來唔推，你畀咩佢佢就做咩，從無怨言，未見過佢發脾氣。」

黃淑儀表示以往未入行前，一直都是琴姐的影迷。1969年入行的她一直未有機會與琴姐見面。直至1979年偶遇琴姐，想不到對方非常親切友善和她交談，她說：「呢種由粵語片時代佢哋一路流傳落嚟嘅慣性，嗰種待人接物嘅謙虛同工作態度，真係好值得我哋呢啲晚輩學習。」黃淑儀又透露原來琴姐暗中資助不少台前幕後的子女到外國讀書，令她十分欽佩。

陶大宇表示自己人生中第一次擔任男主角的劇集《生鏽橋王》的第一天，入廠第一個看到的便是琴姐，「我被佢嚇窒咗，見到佢我好驚，搞到對白又講錯晒、戲又演錯晒，成日NG。琴姐冇鬧我，仲笑住教曉咗我好多嘢。拍完呢部戲之後，我哋都有約食飯，佢真係極有心，又出錢又出力，我覺得我好好彩可以識到一個咁好嘅前輩。佢無論對事對人都係不分大細一視同仁，呢種態度我覺得最值得欣賞。」

苑瓊丹表示自己跟大多藝人一樣因拍劇與琴姐結緣，當年琴姐由無綫過檔亞視拍劇，苑瓊丹表示：「琴姐真係好好，藝人與藝人之間最驚就係拍戲間搶戲，琴姐直頭畀埋位你，教埋你點樣搶戲。」苑瓊丹又指後來琴姐年紀大移居澳洲休養，卻比在香港時更忙：「佢接咗好多慈善團體嘅會長工作嚟做，佢又排又跳又唱，都唔緊要，仲要招呼我哋。佢真係方方面面都幫你諗過晒，可能仲忙過喺香港。」

而樓南光則說自己是琴姐的心頭刺，皆因自己的反叛常常激嬲琴姐，甚至出名脾氣好的琴姐更有一次脫掉頭套大吼：「樓南光！有你我就唔拍喇！收工！」不過樓南光表示琴姐其實並非真心憤怒，更表示琴姐幫人從來不求回報，盡心盡力關心每一個人。

黑妹李麗霞表示：「人生真係好奇怪，我都唔知點解會識到呢位前輩。收工返屋企，電視上面嘅黑白電影有百分之八十都係呢位前輩，我覺得佢好勤力，佢做每一個角色都好用心去做。我以為佢好惡，原來佢係一位好慈祥好愛錫後輩嘅人嚟，佢將佢自己學嘅嘢、識嘅嘢全部教晒畀你，呢個係我感受到。好多點點滴滴都喺我心入面，由叫琴姐到叫契媽，可以叫佢一聲契媽，係我人生之中最幸運最幸福嘅事。」

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