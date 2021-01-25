除了《哥斯拉大戰金剛》，以往多部荷李活電影都曾於香港取景，將香港獨有的中西共融、新舊文化收錄在鏡頭之下，當中大部份更都是大製作，由拍攝到上映都成為全城熱話。

《鐵金剛大戰金槍客》 Man with the Golden Gun (1974)

《鐵金剛大戰金槍客》講到007去到「曼谷」找尋敵人，去到當地的別墅並在泳池發現對手，該場面其實是在新界的龍圃花園拍攝。另一套邦片《新鐵金剛之不日殺機》講到007逃離綁架者，登上船上並駛到維港，背後見到香港的景色。

《蝙蝠俠: 黑夜之神》Batman: The Dark Knight (2008)

DC英雄片《蝙蝠俠: 黑夜之神》被視為神作，而蝙蝠俠飛過IFC的場面都令人印象難忘，當年大導基斯杜化路倫（Christopher Nolan）連同主角基斯頓比爾（Christian Bale）與摩根費曼（Morgan Freeman）來港，引起哄動，之後兩位亦在半山區天橋上演一場對手戲。

《世紀戰疫》Contagion( 2011)

電影把2003年香港的沙士疫情搬上銀幕，劇情以香港為背景，有麥迪文（Matt Damon）、英國女星琦溫絲莉（Kate Winslet）、法國影后瑪莉安歌迪娜（Marion Cotillard）等巨星陣容，瑪莉安有來港拍攝，香港歌手徐天佑亦有份客串。

《悍戰太平洋》Pacific Rim(2013)

該科幻片講述人類為對抗外星怪獸動用機甲獵人，以保護環太平洋地區的城市，不乏香港維港景色，以大量CG技術把香港作為戰場。

《變形金剛：殲滅世紀》Transformers：Age of Extinction(2014)

電影中有近40分鐘香港戲份，地標及街道於荷李活妙手之下都可演變成爆破大場面的地點，灣仔會展、政府總部及中銀大廈統統不能倖免。當年電影更在香港搞首映，非常隆重。

《攻殼機動隊》Ghost in the Shell(2017)

改編自日本經典動漫的《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell），由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）飾演機動隊少校草薙素子，為追蹤駭客而來到香港。片中有勵德邨、油麻地、銅鑼灣等著名景點。

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