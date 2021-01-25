湯怡和洪卓立分手後，驚爆和蔡思貝舊愛、排舞師麥秋成奉子成婚，今日湯怡在社交網貼婚紗相，甜蜜宣佈「致麥秋成，曾經擦身而過的我倆，能夠走在一起是緣份，現在能守在一起是福份，謝謝你的光臨，完整美滿了我的人生，亦充滿甜蜜色彩與歡樂，餘生請多多指教！」

準人妻湯怡回覆《蘋果》表示：「同麥秋成認識咗一段日子，亦相處咗一段日子，因為大家都比較低調，所以除咗屋企人，我哋都冇特別同其他人分享呢件事。將喜訊同大家分享之後，今日就會入紙排期註冊。下個月會有個簡單嘅婚禮，因為限聚令，所以邀請唔到太多人出席。疫情過後會補辦婚宴。其他嘢都唔再特別回應，多謝各位傳媒朋友關心。」麥秋成亦貼婚紗相，留言：「致袁家怡，愛真是奇妙，在生命的巨輪上，我們曾經多次相遇，誰想到命運之神早已把我們緊緊扣著，妳的愛讓我感到無比幸福，亦願我的愛能讓你心平靜溫暖和快樂，日後的路上，願我們互相扶持，亦煩請在生活上多多指教。」

湯怡和洪卓立拍拖多年，最後分手收場，而麥秋成是蔡思貝舊愛，去年與蔣家旻傳緋聞，當時湯怡還跟蔣家旻向麥秋成學跳舞，怎知最後新娘卻是湯怡。而洪卓立亦有留言祝福：「恭喜恭喜，身體健康！幸福快樂！」洪卓立回覆《蘋果》表示：「作為好朋友，當然恭喜同戥佢開心。祝福兩位幸福快樂！身體健康！」

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