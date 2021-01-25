曾被封「絕世好女友」的33歲湯怡，2006年參加「美少女廚神」選舉而入行，之後簽約成為英皇旗下藝人，入行後她鮮有緋聞，只一直盛傳與同屬英皇的歌手洪卓立拍拖，直至2013年兩人才公開戀情，兩人一直十分甜蜜，之後更進入同居階段，甚至外界都認為兩人打風都打唔甩，可是直至2018年11月，兩人突然宣佈分手，11年情玩完。

分手後，湯怡身邊出現不少異性，尤其同公司的陳家樂，當時他亦剛跟前女友余香凝分手，更有指他是引致湯怡和洪卓立分手的「第三者」。除了陳家樂外，湯怡剛分手不久，又有傳與王菀之的叔仔、Eric So（蘇卓航）的胞弟Gavin行山跑步，更被發現兩人穿同款情侶波鞋，可是這些霧水情緣之後亦不了了之。

至於41歲的麥秋成，早年投身舞蹈工作，曾參與郭富城、蕭亞軒等歌手的演唱會演出，因而與圈中人稔熟。2014年他與港姐蔡思貝相戀，但兩人一直保持低調，相戀僅一年多玩完，蔡思貝早前在訪問中才承認這段戀情，更指大家因了解而分手，而她想專注事業。與蔡思貝分手後，麥秋成曾與跳舞學生之一的蔣家旻傳緋聞，去年蔣家旻更參與對方的微電影演出，兩人緋聞甚囂塵上。

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