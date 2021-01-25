韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演主演的tvN新劇《Vincenzo》，將於下月20日接檔《哲仁王后》播出，之前劇組已公開首支預告，而今日劇組就再公開宋仲基的型仔新劇照，在劇中內飾演韓裔意大利律師朴柱亨（音譯）的宋仲基以不同西裝造型登場，當中他更分別拿着手槍及酒杯，展現他在劇中cool爆的黑幫律師的冷酷造型。

接劇本感快感

宋仲基在劇中飾演韓裔意大利律師朴柱亨（音譯），是一個用冰冷外表武裝自己、隱藏着像火山般熾熱的心的男人，擁有好的口才及協商能力。劇集講述因組織間的糾紛而從意大利逃到韓國的黑手黨法律顧問（Consigliere），愛上律師後以惡人的方式體現正義的故事。宋仲基說：「第一次接觸劇本就感到很大快感，不是可以預見的懲惡揚善的故事，反而懲罰方式非常新穎，我認為觀眾也能感受到同樣的快感。我角色外表雖然是韓國人，但骨子裏有着意大利的情感。 因為他一生都是在陰暗的地方以異鄉人身份生活，所以即使關係親近，也無法吐露心聲，是孤獨的存在。 」

另外，由女神全智賢和朱智勛出演的新劇《智異山》，早前因為有工作人員確診而宣佈暫停拍攝，而據韓媒表示，劇組將於明日重啟拍攝工作，停工多時的全智賢和朱智勛將重新投入拍攝。

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