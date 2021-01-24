本港戲院去年受武漢肺炎影響，經營狀況前所未有的嚴峻，先後有L Cinema及元朗戲院結業。去年三度停院達116日，全年總票房史無前例，下跌達72.08%。目前禁令延長至本月27日，未知會否再延續，不過政府早前已出口術指農曆新年前放寬的機會也不高，意味香港將首次過一個沒有賀歲片的新年假期，過往一家入戲院的熱鬧情景，將不復見。

隨住油尖旺區大爆疫實行「封區」，院商都打定輸數。商會之前曾盡最後努力，去信特首林鄭，倡議以安心二維碼換取戲院在新年前重開，又醞釀約見官員或者透過記者會施壓，希望可以仿效花農，令政府「唔嫁又嫁」。

事實上，多部電影如《神奇女俠1984》及劉德華主演的《拆彈專家2》的映期，已一延再延。講到影響較大的是已定於下月11日、年三十晚上映，由黃修平執導的《狂舞派3》，此片發行商高先負責人Winnie回覆表示：「暫時未諗，如果農曆年開唔到，再諗都未遲，因為牽涉很多部片，包括聖誕前及聖誕期間檔期的電影《拆彈2》、《神奇女俠1984》、《一秒拳王》都等緊開院。」導演黃修平都表示擔心觀眾要再等，他說︰「由7年前《狂舞派》面世以後，很多觀眾等《狂舞派3》已等到頸長。現在戲院重開無期，抱歉大家又要再等了。我們現在只希望保持着大家對電影的關注。相信香港觀眾也餓了入戲院很久，《狂舞派3》已經準備就緒，現在希望大家保持身心健康，到戲院重光之日，大家一起去支持我們的電影同業。」

撐本土片

早前《蘋果》進行街訪，大多數受訪者認為過年睇賀歲片已成為習俗，普遍覺得封院沒有足夠理據。假設戲院可於新年檔期重開，30多名受訪者中過半表示會捧場撐本土創作，會入場睇《狂舞派3》。

Candy Wong︰往年都會睇嘅，因為同屋企人好似一個「儀式」、一個情懷咁，所以每年新年都會去戲院睇戲。今年我會揀《神奇女俠1984》，我不嬲都鍾意Marvel系列（編按：該為DC系列），希望可以入到戲院睇。對上一次最深刻嘅都係《家有囍事》，我希望喺安全情況下都有限度地開返。

Blue︰今年想睇《一秒拳王》，因為一直都好鍾意賢仔（周國賢），最重要係支持本土。加啲防疫措施、隔個位坐其實已經可以，冇必要全面閂晒戲院，開返對疫情應該都唔會有乜影響，因為我覺得而家嘅防疫措施都冇乜用。

Emily︰會睇賀歲片，應該同爹哋媽咪睇。如果新年有得睇，我會睇《狂舞派3》，支持本地製作，就算冇大卡士我都會去睇，我覺得開返戲院係可以，2個位隔住坐，好似去食嘢咁，我想講咁耐以嚟都冇聽過有戲院群組。

譚小姐︰對上一套睇嘅賀歲片係黃子華嘅《棟篤特工》，今年如果睇會揀《狂舞派3》，呢套比較熱血啲，又有年輕啲嘅演員，青春啲。

Owen︰如果有得睇會揀《唐人街探案3》，因為我鍾意睇偵探嗰類型。我覺得要開返戲院，但要有限制，2人坐、隔開啲、唔畀飲食，我已經夠安全，未必要成個電影院關閉。

黃先生︰我會揀《拆彈專家2》，揀戲睇齣戲嘅內容同主題，唔係好睇演員。如果有做好預防措施、入場量度體溫、做好清潔，餐廳有得開，戲院冇得開都幾唔合理。

黃小姐：今年我想睇《狂舞派3》嘅，因為之前都有睇開，而家呢個時勢，會比較想睇啲熱血啲電影。對上一次睇賀歲片太耐嘞。其實戲院應該可以開返，食肆都可以開返啦！防唔防疫係自己個人嘅事，同其他冇關係。

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