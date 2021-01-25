現年27歲的韓國女星朴珪瑛，近期憑tvN劇集《雖然是精神病但沒關係》及Netflix人氣劇《Sweet Home》而上位，今日有報道指她獲邀演出KBS新劇《達麗和薯仔排骨湯》（暫譯），出道5年的她有望擔正做女主角。

演完美女人

《達麗和薯仔排骨湯》將由《魔女的愛》的孫恩惠編劇執筆、由《Healer》的李政燮導演執導，預計在8月播出。劇集講述成長背景、學歷、個人取向、財力、價值觀等完全不同的兩個男女，在美術館相遇並互相理解、改變及成長的過程。

朴珪瑛獲斟演美術館館長金達麗（音譯）一角，她是個品行端正、行動和言詞都非常有格調的女人，不只愛好美術，在歷史、哲學、宗教等多方面都造詣深厚，甚至精通英文、日文、法文、西班牙文等七國語言。

與李宰旭合作

至於男主角則由男神玄彬同門師弟、曾演《阿爾罕布拉宮的回憶》、《意外發現的一天》的22歲男星李宰旭擔任，他飾演F&B事業部常務理事陳武學（音譯）一角，學生時期一直是全校倒數第一，就連大學畢業證書也沒有，屋企本來經營沒有招牌的薯仔排骨湯店，後來變成全球擁有400多家加盟店的暴發戶。

爆出朴珪瑛、李宰旭合作的消息後，fans都表示期待，不過雙方的所屬事務所均表示：「只是收到的劇本之一，仍然討論中。」

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