李司棋今日到李香琴的靈堂鞠躬，她表示最後一次見琴姐已是幾年前：「我哋去探佢，嗰時都覺得腦退化好慘。」司棋姐提及此事忍不住飲泣，記者問是否不認得她？司棋姐表示：「唔認得呀，完全唔認得，其實我猛咁提佢，話：『嫲嫲喺大廳！』佢眼碌碌咁唔知我講乜囉，好可憐。」

近日電視重播《溏心風暴之家好月圓》，司棋姐表示偶爾也會看看，而問到跟琴姐合作難忘事，她表示：「其實好多嘅，我哋返工希望琴姐喺度，唔知呢？佢好暖嘅，佢會好接待你，同你傾偈，會關心你，對所有人都好好。（最懷念琴姐甚麼？）個人囉，佢好得意㗎，得閒就約人飲茶，好nice，好人嚟。」

相識半世紀

而與琴姐相識逾半世紀的羅蘭及胡楓（修哥），在姜大衞李琳琳夫婦陪同下到場，羅蘭提到相識琴姐，可追溯到黑白片年代，她說：「識咗幾十年喇，我哋黑白片嗰陣到而家，起碼40幾50年，（對琴姐印象最深刻是？）佢好孝順同埋好照顧人，因為我同琴姐去過越南登台，成20幾日，佢照顧過我。」講到對上一次見面，羅蘭原來前一年去過探琴姐，可惜琴姐已經認不得自己，羅蘭說：「嗰陣時就係唔認得人呀，我話我係羅蘭呀，佢都噏唔到，佢再之前都跟住噏到。」

至於修哥就指自己與琴姐多次合作，次數多到忘了：「識咗差唔多60年有多，佢當然靚啦！係導演都鍾意佢，又演得，奸又得忠又得，所以好多導演、製片都搵佢。」

影迷親自摺蓮花送別

在晚上7時多，一名自稱是琴姐影迷的關婆婆拿着親手接的蓮花到場致祭，手工紙上寫上「聲色藝俱全」，她向傳媒表示，自己親自摺蓮花，不眠不休地做了一星期，她稱自己一直很喜歡琴姐，琴姐每部戲都有睇，可惜未見過琴姐真人。關婆婆欲將手工親自拎到琴姐靈堂，惟被工作人員以疫情關係阻止，關婆婆只好將紙蓮花放在靈堂外。

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