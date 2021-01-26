2004年港姐亞軍朱慧敏（Queenie）在本月初與養和醫院心臟科專科醫生陳良貴（Jason）入紙申請註冊結婚。兩人的婚禮前日（24 日）在尖沙嘴半島酒店舉行。因為疫情肆虐下，婚宴只可以邀請摯愛親朋出席，其中包括「媒人」Bob林盛斌及太太Pearl、前東華三院主席王賢誌（Vinci）與及名媛陳君宜等人。

婚宴場地擺放了不少白色、綠色及粉紅色鮮花，身為「媒人」的Bob擔任主婚人並在帶領Queenie進場，當Bob將Queenie交予給Jason時，三人不約而同地感動到眼濕濕。為感謝兩位好友Bob和Vinci，Queenie與Jason為兩人「敬茶」，兩位好友感動非常，Bob和Vinci亦大讚Queenie是好女仔，祝福一對新人白頭偕老，永遠幸福快樂。

Queenie今日接受傳媒訪問，感謝阿Bob願意擔任這個角色，因她一直視Vinci為哥哥，所以專登安排在婚宴上為兩人送上驚喜。Bob回覆傳媒亦說：「非常戥佢開心，一個係我好欣賞嘅女孩子，一個係我認識好筍嘅筍盤，其實佢哋個相遇，雖然係我刻意安排，但係之後條路點行，都係睇佢哋，當然中間我都會關心兩邊嘅情況，講好多正面嘅說話，所以最後佢哋能夠行到呢一步，我真係好開心，佢哋仲要搵我做拖新娘子進場嗰個咁重要嘅角色，我自己都覺得好榮幸，但係又好緊張，你叫我做婚禮MC我就話唔驚啫，呢個咁嚴肅嘅崗位，人生第一次做，有少少騰雞，哈哈！」

問到有否向他們分享夫妻相處之道，他笑說：「佢哋兩個非常恩愛，我都冇乜嘢可以教導佢哋，最希望佢哋可以努力造人，快啲生番個肥肥白白可愛嘅BB，組織自己嘅小家庭。」其後Vinci亦在IG的限時動態貼了當日婚禮的影片，他感謝一對新人的邀請並祝她們百年好合，永結同心。

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