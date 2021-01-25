在早前《全民造星III》十強之一的李靜蓮（Alina），在鋼架上做出一字馬及出眾舞技，的確令人眼前一亮，但私下承受的壓力難以形容，難得男友、MIRROR成員邱士縉甘做出氣袋讓她發洩，又做心理醫生助她衝破不少難關。雖然最終Alina未能贏取名次，但比賽卻令她找回表演的初心，是她認為今次參賽的最大得着。

撰文：寶妮

現年29歲的李靜蓮在ViuTV選秀節目《全民造星III》最終三甲不入，但她的表現的確令人留下印象。日前Alina在新蒲崗舞室接受《蘋果》訪問，坦言只是一晚便決定參賽，並無太多顧慮，因覺得自己「冇嘢輸」。比賽後未有贏得名次，但Alina卻很雀躍地說：「呢幾年我嘅表演唔係好多，好多時間會亂諗嘢，質疑自己係咪應該仲要喺呢行。《造星III》過程令我搵返表演嘅初心，enjoy返表演，唔係只諗住結果會有乜嘢，否則就會變成好似返朝九晚五，冇晒意義。」

「我𠵱家想做演員」

Alina曾在節目中表示想在圈中以跳舞來發展，奈何在香港難以實現，她謂現在已有明確目標：「我𠵱家想做演員，因為好玩，可以同好多人交流。跳舞可以係我最叻嘅一樣嘢，係好好嘅身體語言，呢個係我嘅優勢同長處，希望日後發展可以發揮到。以前我好抗拒學唱歌，因覺得把聲好難聽，但𠵱家唔係，因演戲都要運用聲線。」

其實Alina曾報名參選港姐，亦入圍過ViuTV的《美選D.n.A》真人騷，有否被批只顧發明星夢不腳踏實地？她笑謂：「真係冇，家人係擔心但支持，朋友都係，我都係想做自己嘅嘢啫，發夢都幾好，明星只係一個表演者嘅踏腳石，做咗明星先做到自己想做嘅嘢，所以我都唔介意人哋點講。」為參加《造星III》Alina花了六位數，但她有信心可以賺回來，只是時間問題：「幾年前都有諗畀個限期自己，但𠵱家就冇，因發現自己真係鍾意演藝，所以如果真係要搵錢就要由另一途徑。」不要誤會，Alina早在兩年前已在網上做抗衰老用品生意，現有穩定收入支持她繼續在娛樂圈追夢。

Alina的男友是人氣組合MIRROR成員邱士縉（Stanley），雖然她參加《造星III》時剛巧男友在台灣拍劇，但仍不時越洋為女友打氣，Alina甜絲絲謂：「多謝男友當時食晒我啲脾氣同情緒，因我都唔知喺邊度發洩，唯一佢問我咪講，有時我都未必講，因講咗都未必解決到，但男友會引我講出嚟，係我嘅私人心理醫生，同埋多謝佢成日買嘢畀我食。」

同Stanley傾過結婚

Stanley及Alina一早大方認愛，從未想過玩地下情，但娛圈「偷食」新聞不絕，最新鮮的莫過於MIRROR兄弟組合ERROR的成員吳保錡，偷食醜聞越揭越多，Alina對Stanley又有否懷疑過？她信心十足：「我哋信任度好高，好少過問，又唔會check佢，因為佢好畀到安全感我。 」Alina指兩人相識拍拖至今年剛好十年，絕對充份了解他的為人，她反指：「若果自己捉得太緊反而搞到疑神疑鬼，又冇安全感，佢入行以嚟我從冇懷疑過佢。」她坦言兩人有傾過結婚，但始終彼此事業剛起步，故絕不會短期內發生。

【趕走抑鬱活在當下】

Alina開始接觸跳舞是在中四、中五時，剛巧演藝學院有part time跳舞課程，為探索未來路向，她放膽報名一試：「完成兩年課程後，發現除咗講嘢可以表達自己外，郁動身體都可以，同埋舞種實在太多，好似之後我再喺演藝主修現代舞，但放學我都再去學jazz及hip hop，跳舞真係無止境。」

但學舞過程絕非易事，Alina主修的現代舞基礎是芭蕾舞，但她在18歲才開始，相比有些同學早在三、四歲已學舞，加上Alina天生手腳不協調，因此每日上堂面對巨大壓力：「嗰時上堂真係崩潰，行出課室係喊到癲，因覺自己做得唔好，雖然嗰段時間係崩潰，但亦係我最勤力嗰幾年，上完堂再去練到凌晨，第二朝又返去上堂，𠵱家諗返都覺得自己叻。」

但壓力之下，Alina在演藝的第二、三年時要見心理醫生，結果被判斷有少許抑鬱，「嗰時見醫生見咗成年，直至外公過身，我忽然有一下成個人輕晒、鬆晒，我都唔知點解，可能公公過身令我覺得生命好多嘢係控制唔到，可能轉頭我俾車撞死，咁不如活在當下。」