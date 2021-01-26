資深演員李香琴於本月4日因病離世，享年88歲，家人昨日於紅磡世界殯儀館世界堂為琴姐設靈，琴姐女兒蕭紫筠於早上10時與丈夫及兒婿們抵達靈堂，蕭紫筠先跟在場傳媒禮貌地講早晨打招呼，而琴姐拍檔譚炳文女兒譚淑瑩仍現身靈堂送別琴姐。

隨後負責扶靈的羅家英、黃百鳴、高志森、苗僑偉、李龍、盧世昌、阮兆輝與伍永熙陸續到達，還有杜琪峯、安德尊、林建明、曾展章、黃夏蕙、周聰玲、阮德鏘送別琴姐。

三哥苗僑偉到場，表示入行前已經認識琴姐，全因當年自己看着琴姐的電影長大，他指琴姐演的西宮及惡後母深入民心，但本人同戲中角色卻有很大反差，苗僑偉回想相識40載的點滴：「琴姐本人非常慈祥，愛惜家人後輩，我哋入行時已經對後輩好好，佢從來唔會鬧後輩、唔會鬧人，琴姐從來都冇是非，好愛錫後生仔，呢樣嘢好值得我哋學習。」

苗僑偉與琴姐實在太多回憶，太太戚美珍是琴姐契女，他們除了在電視台合作，還有出外登台，更試過到加拿大滿地可旅行，他指琴姐私下風趣好好玩。希望琴姐到天國跟老友相聚，玩得開心點，繼續唱粵曲、開演唱會，苗僑偉續道：「今日自己是來送媽媽（太太戚美珍契媽）最後一程。」

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