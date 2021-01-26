網民隱身在虛擬世界背後，創造出千奇百怪的傳言。特別是大陸網，只要不涉及政治，網民的創作力更是層出不窮，有時更翻炒舊聞充數。近日就有兩單源自大陸網的傳聞，先是昨晚忽然傳出台灣男神彭于晏會發表「出櫃宣言」，另近日又流傳周杰倫跟空姐出軌，在上海育有一名私生子，造假新聞在大陸網瘋傳。

彭于晏傳出櫃

現年38的彭于晏憑着俊俏長相、健碩的身形，迷到兩岸三地萬千女性，「彭太」無數。不過他身邊一直未見有異性真命天子，加上緋聞極少，所以不時有彭于晏為同志的流言傳出。昨晚網上瘋傳他跟男星唐禹哲會發表「出櫃宣言」，令一班「彭太」極度震驚。

網上有指彭于晏成功「追到」小兩歲的台灣男星唐禹哲，更謂「彭于晏會先發（出櫃宣言），唐禹哲轉發，文案是希望大家能祝福。」由於近日接連爆出大陸女星鄭爽在美國代孕棄養、華晨宇未婚有女兒的驚人新聞，所以不少網民都抱着半信半疑的心態討論。最終彭于晏出手透過工作室發聲明否認，他更在深夜親上網表示「假的，無聊，爛透了」，才讓一班「彭太」放下心頭大石。唐禹哲跟彭于晏的兄弟情始於10年前，二人同屬一間公司，唐禹哲推出唱片時，彭于晏亦有幫手站台宣傳。唐禹哲早前在記者會公開認愛，承認跟23歲的混血女星蘇小軒拍拖。

周董懶理黑粉

另外，近日另一單大陸網上傳聞，矛頭則指向台灣天王周杰倫，指他與空姐出軌，育有私生子，傳言又指他在上海買下豪華別墅金屋藏嬌。事件令罕有回應的周杰倫在微博闢謠，他表示入行多年，已沒有心思在這類「黑粉」身上，只會關心正能量的鐵粉，「哥就是只挑好聽的留言看，哈哈。正能量也是如此，哥都出道多少年了，還有人這麼用心想來黑我，真的笑死了，要黑也不去看看對象......」更豪言「我到了山頂上頭，誰都傷不了我。」周杰倫的fans亦出來護航，指這是兩年前的「舊聞」。

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