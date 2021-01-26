凍齡港姐吳婉芳的二子胡智同（Lynus）熱衷健身，他不單在前年成功打敗60名大隻男成為「Mens Physique Tall」組別冠軍，更修讀健身課程為自己的興趣再增值。而他亦不時在社交平台貼出健身短片，與網民分享心得，不過今日他拿着啞鈴做深蹲和弓步蹲等動作時，不幸發生小意外，險洩春光。

圖片並茂教健身

Lynus今日如常貼出在家健身的短片，教授網民如何在家只用上一對啞鈴便可以做運動健身，穿上背心和短褲的他大騷粗壯手臂及大腿，爆肌晒線條，十分養眼！除了有片可跟着做正確的姿勢和動作之外，Lynus更附以英語文字解說。

今日的焦點落在最後一段片，Lynus特別提醒大家要開聲睇！當時他擘大隻腿、雙手舉起啞鈴，當調整到適當姿勢後，他做蹲下動作時，突然發出「啪」一聲，Lynus隨即放下啞鈴，急急檢視自己短褲的胯位，之後又檢查短褲的後面有無爆呔！Double check過自己無洩春光後，Lynus帶着有點無奈的笑容去終止拍攝。

文武雙全

現年23歲的Lynus可謂文武雙全，他畢業於英國名牌大學牛津大學，又曾參加多個健美先生比賽，更獲得佳績。而他本身亦很有愛心，會藉社交平台幫寵物尋家。不過這名城中筍盤於去年2月宣佈封盤，他特地安排日本之旅為女朋友慶祝生日，並在IG貼相放閃，甜蜜滿瀉。

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