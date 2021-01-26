現年29歲的韓國女星朴素丹，憑揚威海外的韓片《上流寄生族》大開知名度，之後更踩入綜藝界，演出tvN王牌節目《一日三餐》女子篇以及JTBC節目《感性露營》，展現私下活潑一面。

頌樂化身記者

朴素丹與女團MAMAMOO隊長頌樂因拍攝《感性露營》成為好友，頌樂昨日在個人YouTube頻道上公開了兩人的新影片，當中她化身記者訪問朴素丹，朴素丹亦大方有問必答，更自爆《上流寄生族》選角期間，曾已讀不回名導奉俊昊的短訊，令頌樂大感驚訝。

朴素丹表示：「《上流寄生族》是我首次沒有參加試鏡就獲得角色的作品，當時我沒有事務所以及在休息期間，突然就收到奉俊昊導演的聯絡，完全不敢相信他會自己聯絡我，所以沒有回覆，導演之後再次聯絡我才相信。」她續指之前曾參與同是奉俊昊執導的《玉子》（Okja）的試鏡，當時兩人曾交談，沒想到2、3年後有機會與對方合作。

提起前年隨《上流寄生族》劇組出席康城影展，朴素丹坦言：「我們所有演員關係都很好，搭飛情時稱以學習的心態過去，但去到之後忙到失晒魂。當大屏幕上出現了我的臉，電影院全是掌聲和歡呼聲，心情變得很奇怪。」

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