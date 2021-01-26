韓國元祖男團神話的40歲成員JunJin，去年9月娶拍拖3年的空姐女友，他之後孖住老婆拍攝SBS綜藝節目《同床異夢2-你是我的命運》吸金，節目昨日播出最新一集，JunJin與親生母親相隔21年再聯絡，情緒一度崩潰而引起熱議。

老婆在旁安撫

JunJin之前曾在節目上透露，與生母近20多年沒有聯絡而感到遺憾，其母看到節目後主動聯絡了製作組，JunJin就在老婆的陪同下打了電話，卻在對方「喂」了一聲後立即cut線，當場爆喊令老婆都不捨落淚，在一旁低聲安撫老公。

生母回電時JunJin的情緒仍未穩定下來，老婆代為接聽與對方閒話家常，之後才將電話交給老公，JunJin仍一直哭不停，並向生母坦言：「孩子想念媽媽不是當然的嗎？」母子兩人相約見面吃飯，並說了很多心裏話，時隔21年重新聯絡的感人畫面，讓其他人都紛紛感動泛淚。

刺激收視

事後JunJin向老婆傾訴：「第一次有這樣的感受，她說因為當時接連遇上各種困難和不好的情況，所以沒辦法照顧我，她一直看着我，向我說對不起。這段時間我也很辛苦，但媽媽好像比我還要辛苦幾百倍。」而JunJin母子重逢的內容，刺激《同床異夢2》收視達最高的9.4%收視。

自行斷絕聯絡

據悉，JunJin自小父母離異，跟隨父親生活的他，同樣獲繼母愛錫。他在21年前在繼母的幫助下，曾與生母聯絡，但由於對方已再婚並有一名兒子，因不想給同母異父的弟弟造成混亂，希望在弟弟成熟到足以承受這些事時再與對方相認，所以自行選擇跟生母斷絕聯絡。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！