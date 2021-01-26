鄭中基（Ronald）與強尼今日以拉麵店師傅造型現身尖沙嘴出席保險公司記招。強尼在活動上講笑提議Ronald疫情下造人，Ronald事後表示疫情下沒有刻意造人，「而家我處境幾嚴峻下，小朋友太耐冇返學而心散，嚟緊大女禮拜四開始返學考試，老婆又進修兒童心理學，又係禮拜四考，我而家要返去陪女温書，我發覺佢啲書對我都好深，佢今年4年級，尤其中文同數學都好深。」至於再追多胎，Ronald笑指等他追好成績進度先。

Ronald透露老婆修讀兒童心理學，全因發覺仔女過去年多欠缺學校群體生活，沒有機會學習怎樣去處理問題，所以希望進修相關科目了解仔女。原來強尼兒子跟Ronald女兒同齡，Ronald笑指兩位小朋友更同一時間被偷網上遊戲中的裝備，Ronald指女兒因此事喊得好悽涼，而強尼乘機教導兒子網路世界不可盡信。

Ronald被問到缺席月初舉行的叱咤樂壇頒獎禮，他淡然表示：「唔使啦，而家樂壇係屬於後生仔，畀機會佢哋，我去到都冇一個識，冇朋友。」提到有莫文蔚出席，他指收看頒獎禮才得知。

對於網民覺得「我最喜愛歌曲」應該由他奪得而非姜濤，他說：「唔會，人哋努力咗咁多，又出咗碟，而我只係出一首歌，唔可以抹殺人哋嘅努力，只不過係大家耐冇見我。」他計劃3、4月推出新歌加精選專輯，而所有精選歌曲會重新錄一次。

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